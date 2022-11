Dončić je počival, Dallas pa izgubil. Slab dan za ostala 'slovenska' moštva

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so brez prvega zvezdnika Luke Dončića, ki mu je trener namenil počitek, v ligi NBA doma z 92:101 izgubili proti Houston Rocketsom. Brez zmage je ostal tudi Goran Dragić s Chicago Bullsi, saj je v gosteh pri New Orleans Pelicansi z ekipo izgubil s 110:124. Poraz so doživeli tudi Denver Nuggetsi, katerih član je Vlatko Čančar.

icon-expand Luka Dončić prvič letos ni zaigral v dresu Dallas Mavericksov. FOTO: AP

Luka Dončić si je prislužil prost večer, potem ko je dan prej odigral 40 minut in pomagal Dallasu, da je zadržal zmago proti Los Angeles Clippersom. Brez slovenskega zvezdnika pa Dallas ni bil kos Houstonu, ki je izkoristil Dončićevo odsotnost in po dobri predstavi Kevina Porterja mlajšega, ki je zbral 17 točk, 11 skokov in osem podaj, prišel do zmage v gosteh. Houston je sicer najslabša ekipa lige NBA to sezono. Naslednja tekma Dallasa je na sporedu v petek, ko v goste prihaja Denver z Vlatkom Čančarjem. Tokrat so zlata zrna v domači dvorani s 103:106 izgubila proti New York Knicksom. Čančar je odigral devet minut tekme, v tem času pa zbral dve točki in dva skoka.

Šest točk Dragića in poraz bikov Brez zmage je ostal tudi Goran Dragić (6 točk, 2 skoka, 7 podaj). Njegovi biki so gostovali pri pelikanih, ki so morali igrati brez zvezdnika Ziona Williamsona. Kljub temu so gladko prišli do tretje zaporedne zmage. CJ McCollum je dosegel 23, Jonas Valančiunas pa je k zmagi dodal 22 točk. Trey Murphy III. je zadel pet trojk in tekmo končal z 19 točkami ter desetimi skoki za prvi dvojni dvojček v karieri. Dragić je za goste, ki so nanizali še tretji poraz zaporedoma, odigral 20 minut in v tem času zbral šest točk, dva skoka, sedem podaj in dve izgubljeni žogi. Naslednja tekma bike čaka v petek, ko bodo gostili ekipo Orlando Magic. Košarkarji Orlanda so tokrat s 108:126 izgubili proti Minnesoti.

Boston osmič zapored Na tekmi večera so Boston Celticsi s 126:101 premagali Atlanta Hawkse. Pri finalistu lanske sezone je kar sedem igralcev doseglo dvomestno število točk, največ Jaylen Brown (22) in Jayson Tatum (19), tako da je Boston zabeležil deveto zmago na zadnjih desetih tekmah. Trenutni niz osmih zaporednih zmag vodilne ekipe vzhodne konference je najboljši med vsemi ekipami lige NBA. "Danes so nam rezervisti prinesli zmago. Jaz in JT (Tatum) sva igrala solidno, naša klop pa nas je ponesla do zmage," je po tekmi dejal Brown, potem ko sta Sam Hauser in Luke Kornet dosegla vsak po 15 točk, Payton Pritchard pa jih je dodal 14. Hawks so tretji v vzhodni konferenci z devetimi zmagami in s šestimi porazi, zmagali pa so na prejšnji tekmi proti Milwaukee Bucksom, številki dve na vzhodu. Bucks so se tokrat vrnili z zmago s 113:98 proti Cleveland Cavaliersom, ki so po dobrem začetku in osmih zmagah na prvih devetih tekmah izgubili še petič zaporedoma.

