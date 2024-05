'Dončić je poseben, obožuje takšne trenutke'

Košarkarji Dallasa so po infarktni končnici v Minneapolisu slavili s 109:108, koš za zmago pa je tri sekunde pred koncem obračuna dosegel Luka Dončić. "Še dve zmagi in nato finale. Ni še konec," je takoj po tekmi dejal slovenski zvezdnik, ki je drugo tekmo finala zahodne konference sklenil s trojnim dvojčkom.

Luka Dončić na novinarski konferenci po drugi tekmi konferenčnega finala. FOTO: AP icon-expand

Luka Dončić je v izdihljajih obračuna iz igre vrgel Rudyja Goberta, preko njega vrgel odločilen met na tekmi in mu v angleščini jasno povedal, da ga ne more pokrivati. Po tekmi je z nasmehom na obrazu povedal, da ne ve, kdo je to rekel, in da je takrat govoril v slovenščini. Vsem je seveda jasno, da temu ni bilo tako, Dončiću pa tudi ostrih besed po njegovi sijajni predstavi ne more očitati nihče. "Videl sem, da je nastalo nekaj prostora, stopil sem korak nazaj in vrgel trojko. To je to," je potezo, ki je Dallasu prinesla zmago, opisal slovenski košarkarski as.

Dončić si kljub temu, da je ponovno odigral za razred boljše kot njegovi soigralci, ni jemal zaslug za zmago. "Kot pravim zmeraj, potrebno je, da ostanemo skupaj in da razmišljamo pozitivno. Igrali smo v gosteh, zaostajali za 18 točk, tako da je kar neverjetno, da smo uspeli zmagati." Maverickse od velikega finala Lige NBA ločita le še dve zmagi, po dveh tekmah v gosteh pa jih zdaj čakata dve tekmi v domači dvorani. "Smo v odličnem položaju, ampak šteje le to, kdo bo prvi prišel do štirih zmag. Nič še ni odločeno, zdaj se je potrebno le osredotočiti na naslednjo tekmo," je dodal Dončić, ki je obračun sklenil z 32 točkami, 12 podajami in 10 skoki.

Luka Dončić je tri sekunde pred koncem tekme Dallas popeljal v vodstvo, svoje soigralce pa v ekstazo. Takoj po zadetem metu jih je umiril in jim povedal, naj ostanejo osredotočeni do zadnjega zvoka sirene. FOTO: AP icon-expand