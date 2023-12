Luka Dončić je s 33 točkami in 17 podajami poskrbel, da so padli tudi Lakersi

Pri Teksašanih trener Jason Kidd ni mogel računati na Kyrieja Irvinga , Derricka Jonesa Jr. , Josha Greena in Maxija Kleberja . Kljub težavam s poškodbami pa se je lahko zanesel na svojega prvega zvezdnika, ki je celotno tekmo v svojem stilu skrbel za razigranost svojih soigralcev. Njegove podaje sta najbolj učinkovito izkoristila predvsem Tim Hardaway Jr. z 32 točkami (met iz igre 10/21) in Dante Exum s 26 točkami (met iz igre 8/10).

Z 19 točkami ob učinkovitem metu iz igre (7/9) jim je sledil tudi Grant Williams. Dallas je slavil še četrtič zapored in petnajstič v tej sezoni, z novo zmago pa se je povzpel na tretje mesto na zahodu. Že v prvi četrtini so domači nakazali, da kljub številnim težavam s poškodbami mislijo resno. Osem točk prednosti po uvodnih 12 minutah igre sta Dallasu priigrala predvsem Hardaway, ki je v tem času dosegel 12 točk in Dončić s sedmimi točkami in štirimi podajami. Domačini do polčasa niso popustili in tretjo četrtino so začeli z desetimi točkami prednosti.

Nato pa je sledil preobrat Lakersov, ki so kljub zaostanku 15 točk v tretji četrtini z odlično obrambo poskrbeli, da so v zadnjih 12 minut tekme vstopili s prednostjo dveh točk. Za preobrat sta s po 12 točkami v tej četrtini poskrbela prva zvezdnika gostov LeBron James in Anthony Davis. Nato je v zadnji četrtini na sceno stopil Dante Exum.