Dončić je trkal na vrata trojnega dvojčka, a mu jih je priprl kar trener Carlisle

Da je bil nekajkrat v tej sezoni Luka Dončić utrujen zaradi velike minutaže in napornega ritma tekem v ligi NBA, ni skrivnost. Prav zato mu je trener Rick Carlisle, ki si seveda želi, da bi Dončić ostal zdrav in poln moči za prihodnje obračune, namenil počitek. A obenem je 59-letnik 40 let mlajšemu Ljubljančanu preprečil zgodovinski mejnik in ga tri minute pred koncem zadnje četrtine posadil na klop za rezerviste. Za trojnega dvojčka, s čimer bi postal najmlajši košarkar, ki bi mu uspel ta statistični element, bi v zadnji četrtini moral doseči še tri točke in enkrat uspešno podati. Glede na ritem, ki ga je imel, je bil trojni dvojček le vprašanje časa. A zaradi odločitve glavnega trenerja Dallasa bo na zgodovinski dosežek Luka moral še počakati. Če bi mu to noč uspelo, bi z 19 leti in 284 dnevi postal najmlajši košarkar s trojnim dvojčkom v zgodovini lige NBA. Tako ta naziv še vedno drži košarkar Philadelphie Markelle Fultz z 19 leti in 317 dnevi. Sledi Lonzo Ball (LA Lakers), ki je bil ob tem dosežku star 20 let in 15 dni.LeBron James je tretji z 20 leti in 20 dnevi.

Dallas je sicer z gladko zmago nad Orlandom prišel še do desete zaporedne domače zmage, več o tem pa lahko preberete TUKAJ.