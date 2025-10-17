Dončić s šalo na trenerjev račun obujal spomine na čas, ko sta bila še soigralca

Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je po tekmi s Phoenix Suns, kjer je zabeležil prvi nastop v dresu Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone, pošalil na račun svojega trenerja, JJ-ja Redicka, s katerim sta bila v Dallasu tudi soigralca.

Zvezdnik Los Angeles Lakersov Luka Dončić je proti Phoenix Suns odigral svojo dolgo pričakovano pripravljalno premiero, vendar njegov odličen nastop ni bil dovolj za zmago – Lakersi so izgubili s 113:104. Dončić je v 22 minutah dosegel 25 točk, sedem skokov in štiri podaje ob metu 7/15 iz igre. Po tekmi je dejal, da je vesel, da se je po FIBA EuroBasketu 2025 s Slovenijo znova vrnil na parket.

Obenem se je pošalil na račun trenerja Lakersov JJ-ja Redicka in poudaril, da ga je moral nositi tako zdaj kot v času, ko sta igrala skupaj.

"Seveda sem moral takrat nositi JJ-ja, ko je bil moj soigralec. Ni se mogel več premikati," je Luka v smehu obudil spomine iz leta 2021. "Res sem ga moral kar konkretno nositi."