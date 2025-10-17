Svetli način
Košarka

Dončić s šalo na trenerjev račun obujal spomine na čas, ko sta bila še soigralca

Los Angeles, 17. 10. 2025 13.00 | Posodobljeno pred 44 minutami

S.V.
2

Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je po tekmi s Phoenix Suns, kjer je zabeležil prvi nastop v dresu Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone, pošalil na račun svojega trenerja, JJ-ja Redicka, s katerim sta bila v Dallasu tudi soigralca.

Zvezdnik Los Angeles Lakersov Luka Dončić je proti Phoenix Suns odigral svojo dolgo pričakovano pripravljalno premiero, vendar njegov odličen nastop ni bil dovolj za zmago – Lakersi so izgubili s 113:104. Dončić je v 22 minutah dosegel 25 točk, sedem skokov in štiri podaje ob metu 7/15 iz igre. Po tekmi je dejal, da je vesel, da se je po FIBA EuroBasketu 2025 s Slovenijo znova vrnil na parket.

Obenem se je pošalil na račun trenerja Lakersov JJ-ja Redicka in poudaril, da ga je moral nositi tako zdaj kot v času, ko sta igrala skupaj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Seveda sem moral takrat nositi JJ-ja, ko je bil moj soigralec. Ni se mogel več premikati," je Luka v smehu obudil spomine iz leta 2021. "Res sem ga moral kar konkretno nositi."

Lakerse pred začetkom nove sezone v ligi NBA čaka še zadnja pripravljalna tekma proti Sacramento Kings, ki bo na sporedu danes ponoči. Dončić in soigralci bodo za uvod gostili Golden State Warriors. 

košarka dončić jj redick los angeles lakers nba
Kdo je visokorasli Američan, ki se spogleduje z igranjem za Slovenijo?

KOMENTARJI (2)

Hc4life
17. 10. 2025 13.05
Oh kako je zabaun tale donkič ....vun s hudiča je
Amor Fati
17. 10. 2025 13.31
Še amaterski stand-up komik je bolj smešen in zabaven od njega. Včasih se vede kot mali otrok. Verjetno ima Peter Panov sindrom.
