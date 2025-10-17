Dončić s šalo na trenerjev račun obujal spomine na čas, ko sta bila še soigralca

Zvezdnik Los Angeles Lakersov Luka Dončić je proti Phoenix Suns odigral svojo dolgo pričakovano pripravljalno premiero, vendar njegov odličen nastop ni bil dovolj za zmago – Lakersi so izgubili s 113:104. Dončić je v 22 minutah dosegel 25 točk, sedem skokov in štiri podaje ob metu 7/15 iz igre. Po tekmi je dejal, da je vesel, da se je po FIBA EuroBasketu 2025 s Slovenijo znova vrnil na parket.
Obenem se je pošalil na račun trenerja Lakersov JJ-ja Redicka in poudaril, da ga je moral nositi tako zdaj kot v času, ko sta igrala skupaj.
"Seveda sem moral takrat nositi JJ-ja, ko je bil moj soigralec. Ni se mogel več premikati," je Luka v smehu obudil spomine iz leta 2021. "Res sem ga moral kar konkretno nositi."
Lakerse pred začetkom nove sezone v ligi NBA čaka še zadnja pripravljalna tekma proti Sacramento Kings, ki bo na sporedu danes ponoči. Dončić in soigralci bodo za uvod gostili Golden State Warriors.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.