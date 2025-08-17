Dončić k sreči ni utrpel resnejše poškodbe

Slovenski košarkarji so v okviru priprav na bližajoče se evropsko prvenstvo doživeli še četrti zaporedni poraz. Po Nemčiji in Litvi je bila od varovancev selektorja Aleksandra Sekulića boljša še izbrana vrsta Latvije, ki je na prijateljski tekmi v Rigi slavila s 100:88.

Sekulić: Tudi brez Dončića lahko igramo proti vsakomur

Največ pozornosti je požela nesrečna situacija v tretji četrtini, ko je kapetan Luka Dončić ob dvoboju pod košem staknil udarec v desno koleno.

Na srečo pregled ni pokazal resnejše poškodbe, šlo je "le" za udarnino, ki pa ne bo ogrozila njegove pripravljenosti za nadaljevanje priprav.

O Dončićevem udarcu v koleno tudi mediji v ZDA

Tudi preostali igralci, ki so med pripravljalno tekmo proti Latviji prejeli nekaj udarcev, nimajo hujših posledic, zato bo reprezentanca v Stožicah trenirala v popolni postavi.

Slovenijo do začetka evropskega prvenstva čakata še dva pripravljalna obračuna - 19. avgusta v Stožicah obračun z Veliko Britanijo, dva dni zatem pa sledi še generalka in dvoboj s Srbijo v beograjski Areni.