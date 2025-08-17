Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Košarka

Dončić k sreči ni utrpel resnejše poškodbe

Ljubljana, 17. 08. 2025 14.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
11

Slovenska košarkarska reprezentanca se je po sobotnem obračunu z Latvijo že vrnila domov. Po prosti nedelji bodo izbranci selektorja Aleksandra Sekulića v ponedeljek nadaljevali priprave na EuroBasket, tokrat že v polni zasedbi. Luka Dončić na tekmi z Latvijo k sreči ni utrpel resnejše poškodbe.

Slovenski košarkarji so v okviru priprav na bližajoče se evropsko prvenstvo doživeli še četrti zaporedni poraz. Po Nemčiji in Litvi je bila od varovancev selektorja Aleksandra Sekulića boljša še izbrana vrsta Latvije, ki je na prijateljski tekmi v Rigi slavila s 100:88.

Preberi še Sekulić: Tudi brez Dončića lahko igramo proti vsakomur

Največ pozornosti je požela nesrečna situacija v tretji četrtini, ko je kapetan Luka Dončić ob dvoboju pod košem staknil udarec v desno koleno. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na srečo pregled ni pokazal resnejše poškodbe, šlo je "le" za udarnino, ki pa ne bo ogrozila njegove pripravljenosti za nadaljevanje priprav.

Preberi še O Dončićevem udarcu v koleno tudi mediji v ZDA

Tudi preostali igralci, ki so med pripravljalno tekmo proti Latviji prejeli nekaj udarcev, nimajo hujših posledic, zato bo reprezentanca v Stožicah trenirala v popolni postavi.

Slovenijo do začetka evropskega prvenstva čakata še dva pripravljalna obračuna - 19. avgusta v Stožicah obračun z Veliko Britanijo, dva dni zatem pa sledi še generalka in dvoboj s Srbijo v beograjski Areni.

Preberi še Srbi prepričani, da bo Dončić nastopil v Areni
košarka dončić slovenija
Naslednji članek

O Dončićevem udarcu v koleno tudi mediji v ZDA

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HomoSapiens#1636378817
17. 08. 2025 16.30
Se opravičujem, ampak to gre pa res že nekoliko predaleč. Sedaj bodo članki o Luki za vsakič k bo fasal modrico ali kaj? Pa me ponavadi članki o njem niso motili, ampak to je pa že hecno.
ODGOVORI
0 0
Tomaž Hacin
17. 08. 2025 16.30
klovni
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
17. 08. 2025 16.29
Se malo pa bo tekma MU-Arsenal pa ni clanka o Sesku. Aja tekma je na ne pravem programu ampak vsaj je ne kot ko igra reprezentanca.....
ODGOVORI
0 0
Klovni...
17. 08. 2025 16.26
Kera komedija...
ODGOVORI
0 0
galeon
17. 08. 2025 16.19
+4
Seveda ne. Samo blefiral, ker se mu ni dalo igrat.
ODGOVORI
5 1
Yon Dan
17. 08. 2025 15.38
+1
Košarka je kolektivni šport, igra 1,5 proti 5 in, ne gre niti na vaški ligi.
ODGOVORI
2 1
Yon Dan
17. 08. 2025 15.32
+0
Zna se zgoditi, da bodo izgubili vse pripravljalne tekme, in vse v rednem delu do izpada. Taka je realnost. Sam Dončič ne more, vsi drugi so tretjerazredni, vsi proti Dončiču max. motivirani, nastrojeni, grobi, tudi pokvarjeni. Luka, odidi, pojdi iz tega čolna s polno luknjami, pa še prodana država globalističnemu z.u, si te ne zasluži.
ODGOVORI
2 2
galeon
17. 08. 2025 16.26
Prej ko gre bolj bodo igral.
ODGOVORI
0 0
PetindvajsetUR
17. 08. 2025 15.19
-3
Luka ogroza svojo karireo, da pomaga podpovprecni reprezentanci. Vi se pa obremenjujete, ker poslusa srbsko musko?? 😉
ODGOVORI
1 4
galeon
17. 08. 2025 16.20
+4
Kripelj, ki ima premočen ego, ni v pomoč nikomur.
ODGOVORI
4 0
JApajaDAja
17. 08. 2025 15.14
+3
tudi minule tekme niso bile resne..
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089