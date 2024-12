Dončić se je šalil z novinarji: Ste res opazili, da igram obrambo? Lepo

Zdaj je tudi uradno. Dallas Mavericksi so ena najbolj vročih ekip v ligi NBA ta hip. Po zmagi proti ravno tako vročemu Memphisu je to le še bolj očitno. Peta zmaga v nizu, deveta na desetih tekmah in vse bolj prepričljiv Luka Dončić, ki se je odlično vrnil po prisilnem počitku, so dejstva, ki tabor Teksašanov gotovo navdajajo z optimizmom in mu z vsako novo zmago krepijo samozavest. Luka Dončić, prvi mož ob zmagi Dallasa, je "opazil" predvsem odlično obrambo, ki jo v tej sezoni predstavljajo Teksašani. Tudi sam jo igra bolje kot včasih, vsaj tako meni sam.