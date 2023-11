Dončić: Ko ne izgubljamo žog po neumnem, lahko premagamo vsakogar

Košarkarji Dallasa so v manj kot 24 urah dosegli dve novi zmagi v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Potem ko so na domačem parketu v noči na ponedeljek po zelo slabem prvem polčasu, a toliko boljšem nadaljevanju tekme premagali zasedbo Charlotte Hornets, so že naslednji večer gostovali pri neugodnem Orlandu, ki je podobno kot Mavs odlično vstopil v novo sezono. A tokrat so bili Luka Dončić, Kyrie Irving in druščina previsoka ovira za Čarovnike, ki so morali priznati premoč s 102:117. Slovenski as je bil po zmagi v Orlandu razumljivo dobre volje.

"Še vedno se nam dogaja, da po neumnem izgubljamo žoge. In ko je tako, si po nepotrebnem naberemo visok zaostanek, ki ga je kasneje potrebno loviti. To pa izčrpava moštvo, ki je v zaostanku, a letošnji Dallas dokazuje, da ima pravi, tekmovalni značaj. Tu smo, da zmagujemo," je na novinarski konferenci po šesti Dallasovi zmagi v dozdajšnjem delu sezone uvodoma dejal prvi zvezdnik Mavsov Luka Dončić. Slovenski košarkarski as je v dobrih 35 minutah igre prispeval 29 točk, šest podaj in tri skoke, kar je bilo ob razpoloženih Irvingu, Grantu Williamsu, Timu Hardawayju Jr.-ju in Derecku Livelyju povsem dovolj za pomembno zmago v gosteh. Proti moštvu, ki je v lanski sezoni predstavljalo (pre)visoko oviro za tedanjo zasedbo Jasona Kidda. icon-expand Statistični učinek Luke Dončića ob zmagi Dallasa nad Orlandom FOTO: Sofascore.com Statistični učinek Luke Dončića ob zmagi Dallasa nad Orlandom "Iz vsake sezone, četudi je ta slaba oziroma rezultatsko nedorečena, se je treba naučiti največ, kar se da. Po slabem prvem polčasu, ko smo vnovič izgubili preveč žog, smo v nadaljevanju dvoboja le strnili svoje vrste in zaigrali precej bolje. Tekmecem je zelo težko pokrivati Luko in Kyrieja, ki sta tako raznovrstna košarkarja, da vselej ustvarita višek na določenem delu igrišča. Ostali pa temu samo sledijo in pridno polnijo svojo statistiko. Zadovoljen sem z igro v drugem polčasu," se je razgovoril strateg Dallasa, ki ga lažja poškodba glave glavnega nosilca igre sredi tretje četrtine ni prestrašila. "Prepričan sem bil, da bodo ostali prevzeli določeno breme in nadomestili Lukov učinek v napadu. A ko se je Luka vrnil na parket, so stvari stekle same od sebe. Imamo to srečo, da razpolagamo z dvema izjemnima organizatorjema igre, ki ustvarjata razliko," je še dodal Jason Kidd, Dončić pa v isti sapi zaključil: "Ko zmanjšamo število izgubljenih žog, lahko premagamo vsakogar. Na kakšni drugi tekmi se nam ob podobnem scenariju ne bo izšlo za zmago, zato moramo ostati zbrani vseh 48 minut tekme, če želimo sanjati o velikih stvareh."