Dončić: Ko smo ekipno na tako visoki ravni, lahko premagamo vsakogar

Tako latvijski Kristaps Porzingis(24 točk) kot tudi nemški center Maxi Kleber(26 točk) sta lepo sledila Dončićevim idejam, s katerimi je slovenski košarkarski as prispeval levji delež k 34. zmagi Mavericksov v sezoni, s čemer se je četa Ricka Carlisla na razpredelnici zahodne konference po številu zmag in porazov izenačila z Oklahomo na šestem mestu.



Luka Dončić je bil znova zelo blizu trojnemu dvojčku (33 točk, 10 skokov in 8 podaj), toda še pomembneje je, da je Dallas po All-Star premoru ujel pravi ritem in s pomembno zmago na vse prej kot lahkem gostovanju napovedal nov zanimiv obračun proti Atlanti Hawks Traeja Younga. "Žoga je lepo krožila okrog nasprotnikove obrambe. Tokrat smo imeli veliko rešitev v napadu, kar se ne nazadnje pozna tudi po številu točk (122). Veseli me, da smo kljub malce daljšemu premoru ohranili dobro formo, in da v nadaljevanje sezone vstopamo s pozitivno popotnico, saj nas čakajo sila zahtevne preizkušnje," je bil Dončić vesel zmage svojega moštva, ki ga že v noči na nedeljo po srednjeevropskem času čaka 'back to back' obračun z Atlanto.