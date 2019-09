Dončić: Komaj čakam, da naslednje poletje zaigram pred polnimi Stožicami

Luka Dončić prek družbenih omrežij pogosto navija za različne slovenske športnike, poleg tega pa ne skriva ljubezni do Real Madrida, na zadnjem SP pa je odkrito navijal za Španijo. Tokrat je pesti v Stožicah stiskal za odbojkarje, ki jim je pred začetkom tekme tudi stisnil roko. "Mislim, da je zelo pomembno, da gledamo vse Slovence. Vsak vsakega gledamo, zelo sem zadovoljen, da sem tukaj v Stožicah," je razlagal našemu sodelavcu Izidorju Kordiču.

"Mislim, da lahko fantje osvojijo medaljo. Mislim, da lahko. Če bodo imeli voljo, kar vem, da imajo, če bodo igrali z veseljem, mislim, da tudi oni lahko osvojijo medaljo," je o možnosti slovenske odbojkarske reprezentance za kolajno povedal Dončić. Ta je bil s slovensko košarkarsko reprezentanco pred dobrima dvema letoma zlat na prvenstvu v Carigradu.

Povprašali smo ga tudi o tem, ali pogreša igranje pred slovenskimi navijači, potem ko je postalo jasno, da bo Slovenija lahko zaigrala na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre 2020 prihodnje leto. "Spomnim se, ko smo igrali s Hrvaško pred polnimi Stožicami, to je bilo nekaj najlepšega. Veselim se naslednjega poletja, ko bom lahko tudi spet igral," je obrazložil Dončić in tako dal vedeti, da bo, v kolikor bo zdrav, prisoten v poletni reprezentančni akciji. In če bo temu tako, se ni bati, da bodo Stožice na pripravljalnih tekmah Slovenije polne.