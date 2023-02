Dončić: Kyrie? S tem fantom je zabavno igrati

" Težave za nasprotnika, ko sva oba na parketu. Še posebej v končnicah bomo imeli več rešitev, če bova oba na parketu. Mislim, da se bo v zaključkih tekme poznalo, da je prišel Irving. Prepričan sem, da je to odlična stvar za nadaljevanje sezone in sploh za končnico ," gleda naprej Dončić, ki je 12 sekund pred koncem podaljška zgrešil met za tri točke. Iz igre je sicer zadel 11 od 20 metov.

Novinarji so opazili njegovo utrujenost v zadnji četrtini in sploh v podaljšku. Več napak, slabe odločitve v napadu ... "Povsem normalno je, da me noge niso ubogale v finišu tekme. Utrujenost je naredila svoje. Ko se vračaš po poškodbi in prisilni pavzi, je vedno tako. Noge moram spet spraviti v pogon. Sicer pa sem se dobro počutil na parketu."

Kidd: Dobro košarkarji vedno lahko igrajo skupaj

Kyrie Irving je bil še tretjo zaporedno tekmo, prvo skupaj s 23-letnim Ljubljančanom, najboljši strelec Teksašanov. Dosegel je 28 točk, sedem skokov in sedem podaj. "Mislim, da sta dobro sodelovala. Vse je bilo naravno, brez izsiljevanja. Ta naveza bo dobro vplivala na našo ekipo. Opravila sta odlično delo," je po tekmi za ESPN o navezi Dončić-Irving dejal trener Dallasa Jason Kidd. "Ves čas ponavljam. Dobri košarkarji lahko igrajo istočasno na parketu." Pri Sacramentu je izstopal Fox, ki je v končnici prevzel odgovornost in se na koncu ustavil pri 36 točkah. Domantas Sabonis je 22 točkam dodal 14 skokov. "Imeli smo kar nekaj sijajnih posamičnih predstav. Nasploh so vsi opravili svoje delo, obrambno pa smo bili dobri v obeh polčasih," je po tekmi in prejetih 128 točkah v 53 minutah razlagal trener Sacramenta Mike Brown.

Izid, liga NBA, redni del:

Sacramento Kings – Dallas Mavericks 133:128 (34:32, 28:32, 24:24, 28:26; 19:14)

(Luka Dončić 27 točk, 9 skokov, 5 podaj, 6 izgubljenih žog v 41 minutah za Dallas Mavericks)