'Dončić lahko postane MVP in z Lakersi osvoji šampionski prstan'

Klemen Prepelič je v nedeljo z Dubajem gostoval pri Krki, v ekskluzivnem pogovoru pa za nekaj trenutkov odmislil klubsko košarko in spregovoril o slovenski izbrani vrsti in Luki Dončiću. Če bo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo del moštva, za zdaj še ni jasno, je pa jasno, da verjame, da lahko njegov reprezentančni kapetan v tej sezoni z Los Angeles Lakersi osvoji Ligo NBA in postane MVP.

28. novembra in 1. decembra slovensko košarkarsko reprezentanco čakata tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Najprej bodo doma igrali proti Estoniji, tri dni kasneje pa gostovali na Švedskem. Poleg omenjenih je v skupini H še Češka. Po dolgem času se bo zgodilo, da se med reprezentančnimi kvalifikacijami ne bo igrala Evroliga, tako da bi Klemen Prepelič v teoriji lahko za nekaj dni oblekel slovenski dres. Kako bo pa v praksi? "Bom na voljo, boste pa morali vprašati še mojega trenerja, če me bo spustil," je v pogovoru s Sanjo Modrić povedal Prepelič.

In kaj pravi trener? "To ni vprašanje zame, to je na nivoju kluba. Pojma nimam, kdaj je to, do takrat imam še 15 tekem," je Jurica Golemac povedal o razpoložljivosti kapetana Dubaja, ki poudarja, da je po tekmi z Nemčijo v četrtfinalu letošnjega Eurobasketa ostal grenak priokus.

Prepelič se je poleg reprezentančne košarke dotaknil tudi Lige NBA, natančneje Luke Dončića, ki je v tej sezoni odigral dve tekmi in postal prvi igralec v zgodovini Los Angeles Lakersov, ki je na prvih dveh tekmah sezone dosegel več kot 40 točk – ob porazu proti Warriorsom je vknjižil 43 točk, 12 skokov in devet podaj, ob zmagi proti Timberwolvesom pa 49 točk, 11 skokov in osem asistenc.

Klemen Prepelič in Luka Dončić FOTO: Profimedia icon-expand