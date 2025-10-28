'Dončić lahko postane MVP in z Lakersi osvoji šampionski prstan'

28. novembra in 1. decembra slovensko košarkarsko reprezentanco čakata tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Najprej bodo doma igrali proti Estoniji, tri dni kasneje pa gostovali na Švedskem. Poleg omenjenih je v skupini H še Češka.
Po dolgem času se bo zgodilo, da se med reprezentančnimi kvalifikacijami ne bo igrala Evroliga, tako da bi Klemen Prepelič v teoriji lahko za nekaj dni oblekel slovenski dres. Kako bo pa v praksi? "Bom na voljo, boste pa morali vprašati še mojega trenerja, če me bo spustil," je v pogovoru s Sanjo Modrić povedal Prepelič.
In kaj pravi trener? "To ni vprašanje zame, to je na nivoju kluba. Pojma nimam, kdaj je to, do takrat imam še 15 tekem," je Jurica Golemac povedal o razpoložljivosti kapetana Dubaja, ki poudarja, da je po tekmi z Nemčijo v četrtfinalu letošnjega Eurobasketa ostal grenak priokus.
Prepelič se je poleg reprezentančne košarke dotaknil tudi Lige NBA, natančneje Luke Dončića, ki je v tej sezoni odigral dve tekmi in postal prvi igralec v zgodovini Los Angeles Lakersov, ki je na prvih dveh tekmah sezone dosegel več kot 40 točk – ob porazu proti Warriorsom je vknjižil 43 točk, 12 skokov in devet podaj, ob zmagi proti Timberwolvesom pa 49 točk, 11 skokov in osem asistenc.
"Luka je na teh dveh tekmah dokazal, da resno razmišlja o tem, kar govori – to je napad na šampionski prstan. To pomeni, da bo tudi v povezavah za MVP-ja. Verjamem, da mu bo to uspelo, in verjamem, da Lakersi lahko osvojijo šampionski prstan," je o slovenskem zvezdniku dejal Prepelič.
Prispevek o zvezdniškem kapetanu slovenske reprezentance in izkušenemu kapetanu dubajskega kluba si boste lahko ogledali v športnem delu današnje oddaje 24UR.
