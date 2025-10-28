Svetli način
Košarka

'Dončić lahko postane MVP in z Lakersi osvoji šampionski prstan'

Ljubljana, 28. 10. 2025 17.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
S.M. , A.M.
Komentarji
6

Klemen Prepelič je v nedeljo z Dubajem gostoval pri Krki, v ekskluzivnem pogovoru pa za nekaj trenutkov odmislil klubsko košarko in spregovoril o slovenski izbrani vrsti in Luki Dončiću. Če bo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo del moštva, za zdaj še ni jasno, je pa jasno, da verjame, da lahko njegov reprezentančni kapetan v tej sezoni z Los Angeles Lakersi osvoji Ligo NBA in postane MVP.

28. novembra in 1. decembra slovensko košarkarsko reprezentanco čakata tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Najprej bodo doma igrali proti Estoniji, tri dni kasneje pa gostovali na Švedskem. Poleg omenjenih je v skupini H še Češka.

Po dolgem času se bo zgodilo, da se med reprezentančnimi kvalifikacijami ne bo igrala Evroliga, tako da bi Klemen Prepelič v teoriji lahko za nekaj dni oblekel slovenski dres. Kako bo pa v praksi? "Bom na voljo, boste pa morali vprašati še mojega trenerja, če me bo spustil," je v pogovoru s Sanjo Modrić povedal Prepelič.

In kaj pravi trener? "To ni vprašanje zame, to je na nivoju kluba. Pojma nimam, kdaj je to, do takrat imam še 15 tekem," je Jurica Golemac povedal o razpoložljivosti kapetana Dubaja, ki poudarja, da je po tekmi z Nemčijo v četrtfinalu letošnjega Eurobasketa ostal grenak priokus.

Preberi še 'Tudi sam sem bil na začetku zadržan, a Dubaj je vrhunsko začrtan projekt'

Prepelič se je poleg reprezentančne košarke dotaknil tudi Lige NBA, natančneje Luke Dončića, ki je v tej sezoni odigral dve tekmi in postal prvi igralec v zgodovini Los Angeles Lakersov, ki je na prvih dveh tekmah sezone dosegel več kot 40 točk – ob porazu proti Warriorsom je vknjižil 43 točk, 12 skokov in devet podaj, ob zmagi proti Timberwolvesom pa 49 točk, 11 skokov in osem asistenc.

Klemen Prepelič in Luka Dončić
Klemen Prepelič in Luka Dončić FOTO: Profimedia

"Luka je na teh dveh tekmah dokazal, da resno razmišlja o tem, kar govori – to je napad na šampionski prstan. To pomeni, da bo tudi v povezavah za MVP-ja. Verjamem, da mu bo to uspelo, in verjamem, da Lakersi lahko osvojijo šampionski prstan," je o slovenskem zvezdniku dejal Prepelič.

Prispevek o zvezdniškem kapetanu slovenske reprezentance in izkušenemu kapetanu dubajskega kluba si boste lahko ogledali v športnem delu današnje oddaje 24UR.

košarka klemen prepelič jurica golemac luka dončić los angeles lakers slovenska reprezentanca kvalifikacije svetovno prvenstvo
asdr
28. 10. 2025 18.09
+1
Nič ne omenja več mamo. Vila na fužine. Res lepa lokacija. Tam živi podzemlje. Špiro. Ljubljana ve. Da. Dober je včeraj fant napisal...včasih sem se živciral zabte tekme, zgodaj vstajal, slabo spal, nato tile bogatuni odkorakajo nasmejani z igrišča, mi pa domov v skrbeh. Goljufali so tekme z mafijo stave. Sramota !!! Vsi. Sami ste krivi vsi, ki ga podpirate. Služi na Vaši podpori, reveži pa boste še naprej. Jaz recimo ne spremljam ničesar in tudi ne podpiram, sploh takšnih zaslužkarjev, zato od mene ne bodo dobili ničesar. Niti centa. Sedaj pa dost tega. Siti !!! Da.
ODGOVORI
1 0
Watcherman
28. 10. 2025 18.01
Tudi to ne verjamete,da se lahko zgodi kar meni Klemen za Luko Bog vam pomagaj negativci.Lp
ODGOVORI
0 0
asdr
28. 10. 2025 18.00
+2
In spet tale. Glej tukaj živimo v skrbeh. Imamo težave. Razumeš ti to ??? Skrbi. Dost te mamo. Še 44 avtov si kupi. Siti. Vrni se v blok. Mir daj. Siti smo te. Vsak dan tole. Ima avto za 2 mio. Spectre je trebal kupiti. Vse tekme ste izgubili. Pojma nimate. A folk nima za položnice. Folk v blok. Sošolci mu za bus nimajo. Umiri se. Vrni se v blok. Zadnjič !!! Luka Dončić se je spet zredil in kot ste lahko videli na tekmi proti Nemčiji ni bil več niti najmanj fit. Očitno je spet začel z nešportnim življenjem in enostavno nima dovolj mentalne moči vztrajati pri discipliniranem treniranju in prehranjevanju. Spet so ga premamili ćevapi in pivo. Pred kakšnim mesecem, ko je objavil tiste fotografije s fitnes treninga, takrat je res bil fit, videle so se mu mišice na rokah, v trebuhu in prsih je bil vitek, obraz je imel drobnejši opazno. Da z njim spet ni v redu sem posumil po fotografijah s podpisa pogodbe z Los Angelesa in pozneje z New Yorka. Na tekmi z Nemčijo pa je spet okroglolični Luka, širok v trebuhu, na rokah mu mišice prekriva salo. Spet tak mehek, zrejeni Luka Dončić. Spet nima moči v zadnji četrtini, pet ga zmanjka, spet diha na škrge. Nič ne bo iz njegovega NBA prstana, p0redvidevam naslednji scenarij. Dve leti bo igral v Lakersih, slednji se bodo mogoče enkrat uvrstili v končnico in izpadli v prvem ali najpozneje v drugem krogu. Potem ga bodo prodali v kakšen Memphis, pa še kakšno leto pri Pelicansih, nato Olimpiakos, Olimpija in na koncu Savinjski Hopsi pri štiridesetih s 145 kg. Škoda, imel je potencial. Da.
ODGOVORI
2 0
tv1206802
28. 10. 2025 17.57
Že 2 tekmi je izpustil... gotovo
ODGOVORI
0 0
Albert Konečnik
28. 10. 2025 17.22
+2
A ima g. Prepelič sončarico?
ODGOVORI
3 1
cekinar
28. 10. 2025 17.49
+0
Dubajski sindrom ma.
ODGOVORI
1 1
