Dončić lahko še upa na mesto v ekipi Zahoda

Kljub temu, da ga po seštevku glasov navijačev, igralcev in medijev niso uvrstili v prvo peterko zahodne konference, lahko Luka Dončić še vedno upa, da bi kot prvi novinec po letu 2011 nastopil na glavnem dogodku All-Star konca tedna v Charlottu. A dejstvo, da je zahodna konferenca veliko močnejša od vzhodne, mu preboja na tekmo niti malo ne olajšuje.

Dončića zaradi velike konkurence v zahodni konferenci čaka težko delo, če bo želel nastopiti na glavnem dogodku v Charlottu. FOTO: AP

Trenerji ekip lige NBA bodo odločili, kateri igralci se bodo priključili najboljšima peterkama ekip Vzhoda in Zahoda za tekmo zvezd, ki bo sredi februarja v Charlottu. Luka Dončićje bil zaradi ogromnega števila glasov navijačev zelo blizu temu, da bi kot prvi novinec po Blaku Griffinuleta 2011 dobil priložnost na glavnem dogodku All-Star konca tedna, zdaj pa mora čakati na izbor trenerjev. Dončić bo sicer gotovo v postavi ekipe novincev preostanka sveta, ki se ob All-Star koncih tedna tradicionalno meri s severnoameriškimi vrstniki. Glasovnice imajo zdaj kot že rečeno v rokah trenerji vseh 30 ekip lige NBA, ki bodo iz vsake konference izbrali po sedem menjav. Kljub temu, da je bil Dončić skupno tretji po številu glasov navijačev in drugi na Zahodu, naj to ne bi vplivalo na odločitve trenerjev. Po pisanju madridskega dnevnika AS, ki je analiziral vse morebitne tekmece Ljubljančana v očeh trenerjev, bodo le ti upoštevali predvsem osebne dosežke in dosežke ekipe posameznega košarkarja. Slaba uvrstitev Dallas Mavericksov naj bi bila v tem primeru slaba novica za Dončića. Če bi igral v klubu vzhodne konference ...

AS dodaja, da je brez dvoma eden najboljših novincev vseh časov, a da bo imel veliko težav z izjemno konkurenco, ki vlada v zahodni konferenci. Menijo, da bi, če bi igral za ekipo z vzhoda, zagotovo nastopil na letošnji glavni tekmi zvezd (na naboru so ga sicer izbrali "vzhodnjaki" ‒ Atlanta Hawksi). Trenerji bodo zdaj izbrali po dva branilca in tri visoke igralce, med katere prištevajo kmalu 20-letnega Ljubljančana. Imeli bodo tudi dva "wild carda", ki ne bosta vezana na položaj na igrišču.

Towns je veliko obetal vse od svojega prihoda v ligo, ob lanskem prihodu Jimmyja Butlerja pa je ostal kar malce v senci zvezdnika pri Minnesota Timberwolvesih. Butlerjev odhod mu je dovolil ponoven razcvet, kot tudi menjava trenerja. Najverjetneje je že zdaj povsem pri vrhu lestvice najboljših centrov NBA, medtem ko Minnesota pleza po lestvici navzgor in ima še vse možnosti za preboj v končnico. Navijači so ga postavili na enajsto, košarkarji pa na deseto mesto, medtem ko glasov medijev ni dobil. Spursi se dvigujejo skupaj z Aldridgem

Aldridge je v minuli sezoni blestel, a letos ni tako prepričljiv, povsem v slogu njegove ekipe San Antonio Spurs. Kljub temu mu je v zadnjem času uspelo nanizati nekaj izjemnih predstav, ki so Ostroge dvignile na mesta, ki vodijo v končnico. Igralci so ga postavili na visoko šesto mesto po glasovih, medtem ko je bil 13. za navijače in tudi on ni dobil glasov medijev. Aldridge je s 56 točkami kot prva 'ostroga' po Tonyju Parkerju nedavno presegel mejo 50 točk:

Harris prav tako igra sezono svojega življenja in je prva violina ekipe, ki je bila še nedolgo tega eno izmed najprijetnejših odkritij v ligi. Los Angeles Clippersi so sicer malce popustili, a ostajajo med prvimi osmimi v zahodni konferenci. Desetemu igralcu po izboru kolegov sledi Francoz Gobert, najboljši obrambni mož minulega leta, ki se z ekipo Utah Jazz počasi izboljšuje po neprepričljivem začetku sezone. Ekipa iz Salt Lake Cityja je imela tudi zelo naporen razpored, zdaj pa, ko je vse skupaj malce lažje, se izboljšujejo tudi rezultati in Gobertove predstave, ki so z granitno obrambo Utah lani popeljale v konferenčni polfinale. V NBA igra že šest sezon, a na tekmi zvezd še ni nastopil, navijači so ga postavili šele na 21. mesto, 16. je bil po izboru kolegov, izvrsten sedmi pa v očeh medijev. Nekaj najlepših potez Harrisa v prvih mesecih aktualne sezone:

'Prebujeni' DeRozan, Murray in Mitchell

DeRozan je bil kot član Toronto Raptorsov kar štirikrat v devetih sezonah All-Star. V Severni Ameriki izjemno priljubljen košarkar se je od prihoda v San Antonio še iskal, potem ko je priznal, da ga je slovo od Kanade močno prizadelo in da si ga niti ni želel. Zdi se, da bodo trenerji praktično morali na tekmo poslati tudi kakšnega člana Spursov, če ne DeRozana pa Aldridga. DeRozan je bil sicer sedmi v glasovanju navijačev in osmi med kolegi, glasov medijev pa ni dobil. Odlična predstava DeRozana na oktobrski tekmi z Los Angeles Lakersi:

Tu sta še Murray in Mitchell. Murray je še nekdo, ki igra v življenjski formi, v njegov prid pa za razliko od ostalih govori visok položaj Denver Nuggetsov na lestvici, saj se za prvo mesto Zahoda borijo z dvakratnimi zaporednimi prvaki Golden State Warriorsi, in to kljub temu, da so njihovi najboljši košarkarji zaradi poškodb le redko skupaj na parketu. Poleg Jokića, ki bo zagotovo dobil priložnost, bi se lahko soigralcu v Charlottu pridružil Murray, ki je bil 13. za navijače in sedmi po številu glasov med kolegi igralci. Murrayjev rekord kariere (48 točk) ob domači zmagi Nuggetsov nad Boston Celticsi:

Mitchell je tako kot Gobert eden ključnih členov Utaha, mladi košarkar, ki igra drugo sezono med elito, pa je v zadnjih tednih naravnost blestel na položaju organizatorja igre, zato so ga hitro začeli izpostavljati kot enega izmed igralcev, o katerem bomo govorili še z velikimi besedami. A za uvrstitev na tekmo zvezd se bo moral najverjetneje spopasti ravno z Gobertom, bil pa je enajsti po številu glasov navijačev in 14., ko gre za glasove kolegov. Tudi njega mediji niso uvrstili na katero od najvišjih mest. 'Šov' Mitchella in Goberta ob zmagi Utaha nad Portland Trail Blazersi: