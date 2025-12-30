Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dončić sploh prvič z Lakersi proti Detroitu, vodilni ekipi vzhoda

Los Angeles, 30. 12. 2025 21.02 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
S.V.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo danes ponoči gostili Detroit Pistons, ki so vodilno moštvo vzhodne konference. Detroit v mesto angelov prihaja po dveh zaporednih porazih, nikoli v letošnji sezoni pa Pistonsi niso izgubili trikrat zapored. Na drugi strani so Lakersi z zmago proti Sacramentu prekinili niz treh porazov.

Pistonsi so na zadnji tekmi klonili proti Los Angeles Clippers (112:99) in tako drugič v tej sezoni doživeli dva zaporedna poraza. Medtem ko je bil najboljši igralec Detroita Cade Cunningham v prvem polčasu brez točke, tudi zaradi zgodnjih osebnih napak, je Kawhi Leonard na drugi strani eksplodiral in dosegel rekord kariere – kar 55 točk.

Cade Cunningham
Cade Cunningham
FOTO: AP

Detroit slovi po čvrsti obrambi in je s povprečno 112,9 prejetimi točkami na tekmo četrta najboljša obrambna ekipa lige NBA, a je Leonard razgalil obrambni sistem Pistonsov.

Preberi še Jokić jo je še dobro odnesel, odsoten bo približno mesec dni

Cunningham in Ausar Thompson sta vsestranska branilca, ki lahko pokrivata vse položaje, vendar je bil običajni načrt porušen, ko je Cunningham v prvi četrtini storil tri osebne napake in v drugi četrtini igral le tri minute.

Cunningham v prvem polčasu iz štirih metov ni dosegel točke, v nadaljevanju pa se je vrnil z 27 točkami. Jalen Duren je za Detroit dodal 18 točk in 14 skokov, Pistonsi pa so že po štirih minutah igre zaostajali z dvomestno razliko.

Preberi še Redick je (končno) dobil odgovor, ki ga je iskal, Dončić znova odličen

Lakersi so s prepričljivo domačo zmago nad Sacramento Kings (125:101) prekinili najdaljši niz porazov v sezoni, ki je znašal tri tekme. Luka Dončić je prispeval 34 točk in sedem asistenc.

LeBron James je dosegel 24 točk, Lakersi pa so že četrtič na zadnjih šestih tekmah igrali brez Austina Reavesa, ki bo zaradi poškodbe mečne mišice odsoten več kot štiri tedne.

Poraz proti Houston Rockets (96:119) na božični dan je ekipo prisilil k samorefleksiji. V soboto so imeli ekipni sestanek, v nedeljo zjutraj pa še poseben trening.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba la lakers detroit dončić

Cedevita Olimpija z visoko zmago v Solunu končala uspešno leto

Košarkarice Celja z novo ameriško okrepitvijo

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
YouRangMyLord
30. 12. 2025 21.55
Zna bit zanimiva tekma - pa še LeBron ima rojstni dan danes. 41ka.. Ja, ni kej.....
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Prazniki, ki bolijo: december je za številne družine najtežji mesec v letu
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek
Dvojčka sta jo že prehitela
Dvojčka sta jo že prehitela
zadovoljna
Portal
Tako je slavni igralec videti danes
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
cekin
Portal
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Tudi Slovenijo čaka takšna prihodnost?
Tudi Slovenijo čaka takšna prihodnost?
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
moskisvet
Portal
Tiha nevarnost, ki predstavlja največjo grožnjo svetu
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Dogodek, ki je obkrožil Zemljo kar 65-krat, in to v enem dnevu
Dogodek, ki je obkrožil Zemljo kar 65-krat, in to v enem dnevu
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
okusno
Portal
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
voyo
Portal
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Na žaru
Na žaru
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425