Dončić sploh prvič z Lakersi proti Detroitu, vodilni ekipi vzhoda

Pistonsi so na zadnji tekmi klonili proti Los Angeles Clippers (112:99) in tako drugič v tej sezoni doživeli dva zaporedna poraza. Medtem ko je bil najboljši igralec Detroita Cade Cunningham v prvem polčasu brez točke, tudi zaradi zgodnjih osebnih napak, je Kawhi Leonard na drugi strani eksplodiral in dosegel rekord kariere – kar 55 točk.

Cade Cunningham FOTO: AP

Detroit slovi po čvrsti obrambi in je s povprečno 112,9 prejetimi točkami na tekmo četrta najboljša obrambna ekipa lige NBA, a je Leonard razgalil obrambni sistem Pistonsov.

Cunningham in Ausar Thompson sta vsestranska branilca, ki lahko pokrivata vse položaje, vendar je bil običajni načrt porušen, ko je Cunningham v prvi četrtini storil tri osebne napake in v drugi četrtini igral le tri minute. Cunningham v prvem polčasu iz štirih metov ni dosegel točke, v nadaljevanju pa se je vrnil z 27 točkami. Jalen Duren je za Detroit dodal 18 točk in 14 skokov, Pistonsi pa so že po štirih minutah igre zaostajali z dvomestno razliko.

Lakersi so s prepričljivo domačo zmago nad Sacramento Kings (125:101) prekinili najdaljši niz porazov v sezoni, ki je znašal tri tekme. Luka Dončić je prispeval 34 točk in sedem asistenc. LeBron James je dosegel 24 točk, Lakersi pa so že četrtič na zadnjih šestih tekmah igrali brez Austina Reavesa, ki bo zaradi poškodbe mečne mišice odsoten več kot štiri tedne. Poraz proti Houston Rockets (96:119) na božični dan je ekipo prisilil k samorefleksiji. V soboto so imeli ekipni sestanek, v nedeljo zjutraj pa še poseben trening.