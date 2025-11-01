Svetli način
Košarka

Dončić nadaljuje svoj izjemen niz: znova zbral več kot 40 točk

Memphis, 01. 11. 2025 05.38 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je ob vrnitvi na parket, potem ko je zaradi poškodbe izpustil tri tekme, zbral kar 44 točk, 12 skokov in šest podaj, Los Angeles Lakers pa so v uvodni tekmi za NBA pokal premagali Memphis Grizzlies s 117:112.

Obe ekipi sta imeli daljša obdobja prevlade, preden se je tekma razvila v izenačen obračun. Memphis je svoj niz dosegel v drugi četrtini, Lakersi pa so odgovorili v tretji in v zadnji četrtini dokončno prevzeli pobudo.

Grizliji so si v drugi četrtini z nizom 27:4 priigrali dvomestno prednost in ob polčasu vodili s 69:55. A Lakersi so pod vodstvom Luke Dončića v drugi polovici tekme hitro začeli topiti zaostanek in ga izničili v prvih sedmih minutah tretje četrtine. Slovenski as je v tem delu igre dosegel 16 točk.

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: Profimedia

Austin Reaves je za Lakerse dodal 21 točk, Jake LaRavia pa 13 točk. Dončić je tako že na 11. zaporedni tekmi proti Memphisu dosegel najmanj 25 točk. Postal je šele drugi igralec v zgodovini NBA, ki je sezono odprl s tremi zaporednimi tekmami z vsaj 40 točkami. Wiltu Chamberlainu je ta dosežek uspel dvakrat – v sezoni 1960/61 je prvih pet tekem dosegel najmanj 40 točk, v sezoni 1961/62 pa kar na prvih sedmih tekmah.

Za Memphis sta Jock Landale in Jaylen Wells dosegla po 16 točk, Jaren Jackson Jr. pa je prispeval 15 točk. Prvi zvezdnik moštva Ja Morant je bil omejen na vsega osem točk (met 3/14 iz igre) in sedem podaj.

Lakersi so igrali še naprej brez LeBrona Jamesa, ki ima težave z išiasom. Dončić, ki je zaradi poškodbe prsta na levi roki in udarca v spodnji del noge izpustil zadnje tri tekme, pa se je vrnil v začetno postavo ter znova navdušil.

košarka nba la lakers memphis dončić
