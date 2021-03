Dončić le dočakal okrepitve: v Dallas prišla dobra strelca Redick in Melli

Jonathan Clay Redick, poznan tudi kot J J Redick , je košarkar, ki slovi po izjemnem metu za tri točke. Gre sicer za izjemno izkušenega košarkarja, ki je pri 36 letih dal že marsikaj skozi. V pretekli sezoni je za Pelikane dosegal 15,3 točke na tekmo, v aktualni pa mu je šlo precej slabše (8,7). V Dallasu računajo na to, da bi se Redick znal dobro vklopiti v sistem igre, ki temelji na dirigentski palici Luke Dončića . Ta ob prodorih pogostokrat povleče obrambne igralce nase, nato pa išče odprte soigralce pri metih za tri točke. In košarkar s tako mehko roko, kot jo ima Redick, bo zagotovo dobrodošla okrepitev za Dallas.

Iz New Orleansa je zadnji dan prestopnega roka potoval tudi italijanski košarkarNicolo Melli, dobro poznan ljubiteljem Evrolige, kjer je dozoreval vrsto let pred odhodom v ligo NBA. Čez Lužo se sicer do sedaj ni pretirano naigral. V pretekli sezoni je kot debitant beležil solidno statistiko (6,6 točke na tekmo), v tej sezoni pa prave priložnost za igro ni dobil, kar se je poznalo tudi pri točkovni statistiki (2,0 na tekmo v povprečno odigranih 11 minutah). 30-letni Italijan sicer prav tako kot Redick slovi po dobrem metu z razdalje.

Dallas je v zameno za Redicka in Mellija v New Orleans poslal mojstra borilnih veščin Jamesa Johnsona in Wesa Iwunduja, poleg tega pa se je 'odpovedal' še drugemu izboru na naboru, poroča Dallas Morning News.