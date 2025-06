Dončić očaran nad LeBronom: Nisem še igral s takšnim igralcem

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v podkastu "Mind the Game", ki ga vodita LeBron James in nekdanji zvezdnik Steve Nash, v prvem delu intervjuja spregovoril o svoji izkušnji po prihodu v Los Angeles in sodelovanju z Jamesom. Še vedno težko verjame, da ima priložnost igrati z enim največjih vseh časov.