Dončić: LeBron sploh še ni igral, zato ima to moštvo velik potencial

JJ Redick, strateg Lakersov, je pred gostovanjem v Severni Karolini opozarjal svoje varovance, da se bodo morali za osmo zmago v sezoni pošteno potruditi. Ne glede na trenutno stanje pri Charlottu, ki je v dozdajšnjem delu sezone zbral skromne tri zmage, je bila Redickova previdnost razumljiva.
Tudi prvi zvezdnik kalifornijske franšize je po tekmi, ki jo je slednja dobila s 121:111, poudaril, da je bila za vrnitev v želene tirnice zmaga nujna. "Ponovila se nam je zgodba iz Atlante, ko smo zelo slabo vstopili v tekmo. Nasprotniku smo s slabo obrambo zelo olajšali delo v napadu, saj je Charlotte samo v prvi četrtini dosegel kar osem trojk. To je nedopustno," je v pogovoru z novinarjem ob robu parketa uvodoma dejal Luka Dončić.
Dončić meni, da je uspešen vstop v novo sezono - Lakersi imajo po 11 odigranih tekmah na svojem računu osem zmag in tri poraze - odlična popotnica za nadaljevanje.
"Vedno je bolje začeti sezono z nizom zmag, kot da moraš ves čas loviti tekmece. Ne smemo si privoščiti nepotrebnih spodrsljajev, saj nas čaka dolga in naporna sezona. K sreči imamo dolgo klop, vsak lahko vskoči in prispeva pomemben delež k uspehom ekipe. LeBron (James, op. p.), denimo, sploh še ni igral, zato ima to moštvo velik potencial," je dodal kapetan slovenske košarkarske izbrane vrste.
