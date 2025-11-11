Dončić: LeBron sploh še ni igral, zato ima to moštvo velik potencial

JJ Redick, strateg Lakersov, je pred gostovanjem v Severni Karolini opozarjal svoje varovance, da se bodo morali za osmo zmago v sezoni pošteno potruditi. Ne glede na trenutno stanje pri Charlottu, ki je v dozdajšnjem delu sezone zbral skromne tri zmage, je bila Redickova previdnost razumljiva.

Tudi prvi zvezdnik kalifornijske franšize je po tekmi, ki jo je slednja dobila s 121:111, poudaril, da je bila za vrnitev v želene tirnice zmaga nujna. "Ponovila se nam je zgodba iz Atlante, ko smo zelo slabo vstopili v tekmo. Nasprotniku smo s slabo obrambo zelo olajšali delo v napadu, saj je Charlotte samo v prvi četrtini dosegel kar osem trojk. To je nedopustno," je v pogovoru z novinarjem ob robu parketa uvodoma dejal Luka Dončić.