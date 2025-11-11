Svetli način
Košarka

Dončić: LeBron sploh še ni igral, zato ima to moštvo velik potencial

Charlotte, 11. 11. 2025 10.49 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
2

Košarkarji Los Angeles Lakers so hitro preboleli poraz proti Atlanti Hawks in se z zmago nad zasedbo Charlotte Hornets vrnili v zmagovite tirnice. Slovenski as Luka Dončić je še enkrat več dokazal, zakaj je prvo ime 17-kratnih prvakov lige NBA. Z 38 točkami, sedmimi podajami in šestimi skoki je bil vnovič prvo ime tekme, obenem pa je z nekaj dih jemajočimi potezami poskrbel za val navdušenja na tribunah Spectrum Centra.

JJ Redick, strateg Lakersov, je pred gostovanjem v Severni Karolini opozarjal svoje varovance, da se bodo morali za osmo zmago v sezoni pošteno potruditi. Ne glede na trenutno stanje pri Charlottu, ki je v dozdajšnjem delu sezone zbral skromne tri zmage, je bila Redickova previdnost razumljiva.

Tudi prvi zvezdnik kalifornijske franšize je po tekmi, ki jo je slednja dobila s 121:111, poudaril, da je bila za vrnitev v želene tirnice zmaga nujna. "Ponovila se nam je zgodba iz Atlante, ko smo zelo slabo vstopili v tekmo. Nasprotniku smo s slabo obrambo zelo olajšali delo v napadu, saj je Charlotte samo v prvi četrtini dosegel kar osem trojk. To je nedopustno," je v pogovoru z novinarjem ob robu parketa uvodoma dejal Luka Dončić

Dončić meni, da je uspešen vstop v novo sezono - Lakersi imajo po 11 odigranih tekmah na svojem računu osem zmag in tri poraze - odlična popotnica za nadaljevanje.

"Vedno je bolje začeti sezono z nizom zmag, kot da moraš ves čas loviti tekmece. Ne smemo si privoščiti nepotrebnih spodrsljajev, saj nas čaka dolga in naporna sezona. K sreči imamo dolgo klop, vsak lahko vskoči in prispeva pomemben delež k uspehom ekipe. LeBron (James, op. p.), denimo, sploh še ni igral, zato ima to moštvo velik potencial," je dodal kapetan slovenske košarkarske izbrane vrste.   

KOMENTARJI (2)

Volja
11. 11. 2025 11.56
Zadnja tekma je pokazala spet tisti šarm igre, zaradi katere gledaš tekmo.
ODGOVORI
0 0
Volja
11. 11. 2025 11.47
Ne sme se podcenjevati pri navijaču, da je bil deležen totalne neumnosti izven uma ali pa truda igralcev na tekmi. Samo toliko. Prvo je pogubno za vse deležnike Lakers.
ODGOVORI
0 0
