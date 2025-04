Dončić: Lepo je igrati proti Minnesoti, še lepše pa jo je premagati

OGLAS

Prvo tekmo 1. kroga končnice na zahodu med Los Angeles Lakers in Minnesoto Timberwolves si boste lahko v nedeljo od 2.30 naprej ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

Lakersi so redni del tekmovanja v najmočnejši košarkarski ligi na svetu končali na visokem 3. mestu. Kljub začetnim (skeptičnim) napovedim o še eni izjemno zahtevni sezoni, v kateri se bodo na vse pretege borili za vstop v končnico, so s 50 zmagami in 32 porazi presegli pričakovanja in po prihodu slovenskega mega zvezdnika Luke Dončića napovedali boj za šampionski prstan. "V Los Angelesu so cilji vselej najvišji. Ne glede na izkupiček v rednem delu tekmovanja, tokrat pa smo prepričani, da se lahko enakovredno kosamo z vsakim," je na druženju z novinarji uvodoma dejal Dončić in izpostavil "kemijo" v moštvu, ki je po mnenju 26-letnega kapetana slovenske košarkarske izbrane vrste vse boljša. "Ni preteklo veliko časa od mojega prihoda, zato je ključno, da se čim bolj začutimo v igri. Teh nekaj treningov pred prvo tekmo z Minnesoto nam je prišlo zelo prav, da smo izboljšali določene stvari tako v napadu kot obrambi."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Minnesota močnejša na položaju centra, jezerniki boljši na branilskih položajih

V analizi in pripravi na uvodni obračun z Wolvesi se v taboru Lakersov zavedajo primanjkljaja pod obročema, medtem ko so na branilskih položajih v prednosti. "Zanimivo se bo znova srečati z znanimi obrazi iz Minnesote. Na lansko konferenčno finalno serijo me vežejo lepi spomini, zato bi si želel vse skupaj ponoviti tudi letos. Vemo, da so izjemno nevarni z vseh položajev, manko pod obročema pa bomo skušali nadoknaditi s kolektivno igro. Verjamem, da bomo že na prvi tekmi pravi," optimistično pravi Dončić, ki pričakuje, da bo nasprotnik uporabil vsa možna sredstva, da omeji njegov učinek v napadu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"To že počnejo praktično vsa moštva v ligi, tako da zame to ne predstavlja nikakršne novosti. Imamo dovolj rešitev za vse vrste obramb tekmeca. V vsakem trenutku moramo ohraniti osredotočenost in mirne živce, da ne bi po nepotrebnem zabredli v težave. Lepo je igrati proti Minnesoti, še lepše pa jo je premagati," še sporoča Luka Dončić. Prvo tekmo 1. kroga končnice na zahodu med Los Angeles Lakers in Minnesoto Timberwolves si boste lahko v nedeljo od 2.30 naprej ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.