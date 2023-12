Dončić: Lepo je videti, da nekateri fantje vse bolj prevzemajo odgovornost

Običajen dan v košarkarski pisarni lige NBA Luke Dončića. Slovenec je na gostovanju v Oregonu pri ekipi Portland Trail Blazers dosegel svoje povprečje doseženih košev v tej sezoni (32 točk). Ob desetih asistencah je v žep pospravil nov dvojni dvojček v karieri. Ob tem je dodal še šest skokov. Ob poškodbi Kyrieja Irvinga se mu je v nadaljevanju tekme v Portlandu pridružil še Avstralec Dante Exum, ki je Ljubljančanu konkretno pomagal in vodil Teksašane k lepi gostujoči zmagi. "Lepo je videti, da nekateri fantje vse bolj prevzemajo odgovornost. Dante je bil zares odličen, upam le da Kyriejeva poškodba ni hujše narave," je po trinajsti zmagi v sezoni dejal Dončić.

Teksašani so povezali dve zmagi, po Utahu je padel še Portland. Začetek je bil še rezultatsko izenačen, nato pa so si gostje iz Teksasa z delnim izidom 20:2 zagotovili visoko prednost. Luka Dončić je zadel dve trojki zapored in zbral kar štirinajst točk v uvodnih osmih minutah srečanja. Po prvi četrtini je bil Dallas na lepi poti do gostujoče zmage na zahtevnem parketu. Semafor je kazal 22:37. "Vedno je lepo dobro začeti tekmo. Iz garderobe smo prišli samozavestni in disciplinirani. Mislim, da smo v uvodnih minutah močno tlakovali pot do zmage, saj smo nagnali strah v kosti gostiteljem. Obramba je od prve sekunde delovala odlično. Mislim, da smo prav ta segment najbolj popravili v zadnjem obdobju," je za ESPN prepričan 24-letni Ljubljančan, ki se je ustavil pri 32 točkah in desetih skokih za novi dvojni dvojček, imel pa je še šest skokov. A tudi pet izgubljenih žog.

"Čeprav, kot veste, se na statistiko ne oziram preveč in tudi ne gledam na to, koliko imam podaj, skokov ali točk, pa me moti teh pet izgubljenih žog. Dobro, tekma ni bila izenačena v končnici, zato se to ni poznalo, toda na prejšnjih obračunih sem imel manj tovrstnih napak. Moram zmanjšati število izgubljenih žog. Pogled na statistiko je neprijeten tudi, ko gledam na odstotek zadetih metov za tri točke," je za ESPN še priznal "izčrpni" Dončić in takoj pogledoval proti osebju Dallasa zaradi novic o poškodbi Irvinga.

"Nikoli ni lepo, ko igralec ostane na tleh. Kyrie Irving nam ogromno pomeni, za zdaj vem le to, da gre za poškodbo desnega stopala. Upam na najbolje. Je naš ključni mož," je polaskal soigralcu in takoj začel še s pohvalami na račun nekaterih drugih soigralcev iz slačilnice. "Vedno rad pohvalim dobro delo mojih soigralcev. Vedno znova nekdo stopi v prvo vrsto. Danes je bil to nedvomno Dante Exum. Odlično je prevzel odgovornost, sploh ker se je že zelo zgodaj poškodoval Kyrie. Fantastična vest je, da imamo v ekipi kar nekaj igralcev, ki se ne bojijo prevzeti odgovornosti. Sezona je še dolga, sledi končnica, v katero verjamemo, zato so takšna dejstva še kako dobrodošla," je o Exumu, nekdanjem igralcu beograjskega Partizana, ki prihaja "iz dežele tam doli", poudaril Ljubljančan.



Dončića in Dallas naslednja tekma čaka v noči na torek, ko bodo igrali v gosteh pri ekipi Memphis Grizzlies. "Radi bi povezali tri zmage v nizu. Mislim, da nam to v sezoni še ni uspelo ali se pač motim. Kakor koli že, čaka nas zahtevno delo, še posebej, ker bomo nastopili oslabljeni. Toda cilj je seveda zmaga," glede prihodnosti pravi zvezdnik Teksašanov.