Dončiću tudi nekateri navijači Houstona vzklikali 'MVP': 'To je res poseben občutek'

"To je bilo lepo slišati, zelo lepo. Nisem si predstavljal, da bom kdaj to slišal. To je nekaj, kar je res zelo posebnega," je na kratko o vzklikih 'MVP, MVP', ki jih je bilo v Houstonu moč slišati tudi od navijačev v rdečih dresih, na kratko razložil vsega 20-letni Ljubljančan.

Čeprav so mu Dallasovi navijači v Houston vzklikali 'MVP', je Luka Dončić po tekmi mirno razlagal, da o tem ne razmišlja, z novinarji ni želel razpravljati o morebitni bitki za ta naziv, v kateri trenutno po ESPN-ovem ocenjevanju zaseda drugo mesto z minimalnim zaostankom za Hardnom. "Pomembno mi je, da se uvrstimo v končnico," je bil jasen Dončić. "Sezona je dolga. Za nami je šele mesec sezone. Nismo še v končnici, tako da moramo tako nadaljevati," je nadaljeval Dončić.

"Nismo preveč vzhičeni," je pojasnjeval trener Dallasa Rick Carlisle. "Vemo, česa smo sposobni. Ekipa se vzpenja. To je velika zmaga, o tem ni dvoma. Toda to je proces, dan za dnem, teden za tednom," je žogico umirjal 60-letni strokovnjak.

"Luka vodi šov. Vsi smo večino tekme odvisni od njega in trenutno igra zares izjemno," je po zmagi v sosednjem Houstonu povedal Latvijec Kristaps Porzingis, ki je očitno pozabil na zamere z reprezentančne tekme med Slovenijo in Latvijo, ko so #junaki na Eurobasketu 2017 zaustavili tedaj izjemno latvijsko zasedbo v četrtfinalu, Randolph pa je iztiril visokega Latvijca.

Poleg Dončića in Tima Hardawaya ml., ki sta zelo vroča na zadnjih tekem, je tudi vloga Porzingisa izjemno pomembna, še posebej v obrambnih nalogah je Latvijec na zadnjih tekmah pokazal, da je pomemben delček Dallasovega mozaika. V napadu sicer še ni na ravni, ki jo je kazal pred težko poškodbo kolena, kar pomeni, da imajo Mavsi še kar nekaj rezerv, pa čeprav imajo že zdaj najbolj učinkovit napad v ligi NBA (117,4 točke v povprečju). "Prihaja in prihaja, igra bolje in bolje," je o Porzingisu razlagal Dončić.