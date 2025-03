Dončić: Malo sem si poškodoval koleno in gleženj, ampak bom dobro

V tretji četrtini so Lakersi večinoma držali goste na varni razdalji, čeprav se je Phoenix nekajkrat približal na manj kot deset točk. Zadnjo četrtino so jezerniki začeli s 12 točkami prednosti, nato pa tudi po zaslugi slabega meta gostov brez težav ohranjali dvoštevilčno prednost. Dončić je v ključnih trenutkih vedno znova dosegal koše, zadel pa je tudi 13 od 14 prostih metov, kar je bilo ključno za zmago.

Dončić je pohvalil predvsem povratnika Jaxsona Hayesa, ki se je vrnil po poškodbi in dosegel 19 točk ob 80 odstotnem metu iz igre (8/10). "Lahko vidite razliko. Zame je to velika pomoč. Ampak pomaga celotni ekipi, saj blokira mete, pobira skoke in igra svojo vlogo. Zelo smo ga pogrešali," je o centru Lakersov dejal Ljubljančan. Pri Lakersih je Austin Reaves dodal 28 točk in zdaj so pri razmerju zmag in porazov 41-25.

Phoenix, pri katerem je Kevin Durant dosegel 21 točk, Devin Booker pa 19 točk in 11 asistenc, je pri razmerju 31-37. "Dali so nam vedeti, kaj moramo storiti, igrati kot oni. Vedeli smo, kaj moramo storiti, in morali smo biti bolj fizični. Pokazali so nam pot s tiste tekme."

Na vprašanje o tem kako se njegova osebnost spremeni, ko stopi na parket je dejal: "Izven igrišča sem precej miren. Košarka je tisto, kar počnem, in me navdušuje."