Dončić med najboljšimi košarkarji v zgodovini Evrolige

Izbirni postopek je združil glasove glavnih trenerjev Evrolige, ki so osvojili prvenstvo, preteklih članov vseh desetletnih zvezdniških ekip in MVP-jev, predstavnikov medijev in navijačev. Trenerji in igralski velikani so predstavljali vsak po 40 odstotkov končnega glasovanja, mediji in navijači pa po deset. Kljub kratkemu nastopu v omenjenem tekmovanju je Luka Dončić pustil neizbrisen pečat, saj je Real Madrid še kot najstnik popeljal do naslova prvaka leta 2018, so zapisali pri Evroligi. V svoji zgodovinski sezoni je pri 19 letih postal najmlajši MVP Evrolige in final foura v zgodovini.

To je bil meteorski vzpon za Slovenca, ki je v najmočnejšem evropskem tekmovanju debitiral pri 16 letih in že v svoji drugi sezoni 2016/17 postal vzhajajoča zvezda. Dončić se ni ustavil, njegova pot je šla le navzgor, ne glede na to, ali navdušuje v Ligi NBA ali reprezentanci. Dončićeva vsestranskost, pogled na igrišče in sposobnost zabijanja so revolucionirali sodobno vlogo organizatorja ter mu utrli pot do slovesa svetovne zvezde. Njegov vpliv na Real Madrid in evropsko košarko ostaja nesporen, so še zapisali pri Evroligi.