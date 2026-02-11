Naslovnica
Košarka

Luka Dončić med vlagatelji v evropsko ligo NBA

Dallas, 11. 02. 2026 12.40 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
STA A.V.
Luka Dončić

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo po pisanju The Athletica postal eden od investitorjev v evropskem tekmovanju pod okriljem severnoameriške lige NBA (NBA Europe). Ljubljančan naj bi bil del investicijske skupine na čelu z nekdanjim generalnim menedžerjem Dallas Mavericks Donniejem Nelsonom, ki si prizadeva pripeljati eno od ekip v Rim.

Po informacijah The Athletica ima Donnie Nelson sklenjen dogovor o predkupni pravici za nakup obstoječe italijanske ekipe Vanoli Basket iz Cremone. S tem bi si Nelson z investicijsko skupino odprl vrata do lastništva v tekmovanju NBA Europe. Luka Dončić naj bi bil del Nelsonove skupine vlagateljev, prav 63-letni Američan pa je bil tisti, ki je leta 2018 na dan nabora slovenskega asa pripeljal v Dallas v menjavi z Atlanto Hawks.

Gazzetta dello Sport je sicer poročala, da naj bi bil med investitorji tudi nekdanji as Dallasa Dirk Nowitzki, a je Nemčev tiskovni predstavnik Scott Tomlin to zanikal. Po navedbah enega od virov pa je del skupine nekdanji litovski košarkar Rimas Kaukenas. Iz Dončićevega tabora niso želeli komentirati navedb The Athletica, kot tudi ne iz italijanskega košarkarskega kluba, odzval se za zdaj ni niti Nelson.

FOTO: AP

Zasedba Vanoli Basket ima veljavno licenco za tekmovanje v elitnem italijanskem prvenstvu, vsaka ekipa, ki želi sodelovati v NBA Europe, pa mora igrati tudi v domačem tekmovanju. Več virov je za večkrat omenjeni ameriški medij dejalo, da je licenca pomembnejši del pridobitve in morebitne relokacije kluba. Nelson, Dončić, Kaukenas in ostali partnerji bi namreč klub iz Cremone radi preselili v Rim, a to vključno s spremembo imena vsaj za dve sezoni prepovedujejo pravila italijanske lige.

Komisar lige NBA Adam Silver je večkrat oznanil, da si ob Rimu med drugim želi ekipe tudi v Milanu, Manchestru, Londonu, Parizu, Lyonu, Madridu, Barceloni in Berlinu. Silver si želi tekmovanje zagnati vsaj do septembra 2027. Po podatkih The Athletica in drugih virov bo odkup licenc za nastop v tekmovanju zelo drag - milijarda evrov.

FOTO: AP

Po doslej znanih podatkih je v klube, ki bodo v naslednjih letih zagnali košarkarske projekte, investiral tudi zvezdnik Houstona Kevin Durant. Slednji je bil del investicijske skupine Arctos, ki je odkupila 12,5-odstotni delež Paris Saint-Germaina.

Nekdanji francoski zvezdnik Tony Parker je že lastnik Asvela, ki ga Silver prav tako pričakuje v evropskem tekmovanju pod okriljem NBA. Zanimanje za eno od vodilnih vlog je pokazal tudi nekdanji španski zvezdnik Pau Gasol.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za zdaj sicer v zasnovi tekmovanja še ni pravila, kolikšen delež lastništva si lahko v njem pridobijo aktivni igralci iz severnoameriške lige NBA. Pogajanja s sindikatom igralcev NBA namreč še niso stekla, piše The Athletic.

Lastniki evropskih ekip ne bodo smeli imeti več kot petodstotnega deleža v moštvih v NBA. Ta bodo kot deležniki vpletena v razvoj tekmovanja NBA Europe, vodstvo lige NBA pa s tem želi preprečiti morebitne konflikte interesov.

košarka liga nba evropa luka dončić vlagatelj

Cedevita Olimpija zdaj čaka na 'pomoč' Neptunasa

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prototip
11. 02. 2026 14.06
Šeško bi ravn tako lahko kupil Domžalsko rumeno družino,ker je ravno igral tam in postavil dobrega in poštenega direktorja,,,,zanj bi bil to drobiž,,,
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
