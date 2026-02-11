Luka Dončić med vlagatelji v evropsko ligo NBA

Po informacijah The Athletica ima Donnie Nelson sklenjen dogovor o predkupni pravici za nakup obstoječe italijanske ekipe Vanoli Basket iz Cremone. S tem bi si Nelson z investicijsko skupino odprl vrata do lastništva v tekmovanju NBA Europe. Luka Dončić naj bi bil del Nelsonove skupine vlagateljev, prav 63-letni Američan pa je bil tisti, ki je leta 2018 na dan nabora slovenskega asa pripeljal v Dallas v menjavi z Atlanto Hawks. Gazzetta dello Sport je sicer poročala, da naj bi bil med investitorji tudi nekdanji as Dallasa Dirk Nowitzki, a je Nemčev tiskovni predstavnik Scott Tomlin to zanikal. Po navedbah enega od virov pa je del skupine nekdanji litovski košarkar Rimas Kaukenas. Iz Dončićevega tabora niso želeli komentirati navedb The Athletica, kot tudi ne iz italijanskega košarkarskega kluba, odzval se za zdaj ni niti Nelson.

Zvezdnik LA Lakersov Luka Dončić naj bi po poročanju The Athletica postal eden od investitorjev v evropskem tekmovanju pod okriljem severnoameriške lige NBA (NBA Europe) FOTO: AP

Zasedba Vanoli Basket ima veljavno licenco za tekmovanje v elitnem italijanskem prvenstvu, vsaka ekipa, ki želi sodelovati v NBA Europe, pa mora igrati tudi v domačem tekmovanju. Več virov je za večkrat omenjeni ameriški medij dejalo, da je licenca pomembnejši del pridobitve in morebitne relokacije kluba. Nelson, Dončić, Kaukenas in ostali partnerji bi namreč klub iz Cremone radi preselili v Rim, a to vključno s spremembo imena vsaj za dve sezoni prepovedujejo pravila italijanske lige. Komisar lige NBA Adam Silver je večkrat oznanil, da si ob Rimu med drugim želi ekipe tudi v Milanu, Manchestru, Londonu, Parizu, Lyonu, Madridu, Barceloni in Berlinu. Silver si želi tekmovanje zagnati vsaj do septembra 2027. Po podatkih The Athletica in drugih virov bo odkup licenc za nastop v tekmovanju zelo drag - milijarda evrov.

Po informacijah The Athletica ima Donnie Nelson sklenjen dogovor o predkupni pravici za nakup obstoječe italijanske ekipe Vanoli Basket iz Cremone. FOTO: AP

Po doslej znanih podatkih je v klube, ki bodo v naslednjih letih zagnali košarkarske projekte, investiral tudi zvezdnik Houstona Kevin Durant. Slednji je bil del investicijske skupine Arctos, ki je odkupila 12,5-odstotni delež Paris Saint-Germaina. Nekdanji francoski zvezdnik Tony Parker je že lastnik Asvela, ki ga Silver prav tako pričakuje v evropskem tekmovanju pod okriljem NBA. Zanimanje za eno od vodilnih vlog je pokazal tudi nekdanji španski zvezdnik Pau Gasol.

