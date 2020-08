Dončić miri: Ni važno, kako si začel, važno je, kako boš zaključil

Košarkarji Dallasa so si sicer tudi teoretično že zagotovili nastop v končnici letošnje sezone, a više od sedmega mesta na Zahodu praktično ne morejo več, v prvem krogu jih tako po vsej verjetnosti čaka močna zasedba LA Clippersov."Cilj je bila končnica letos. Ni važno, s kom igraš. Če hočeš zmagati, moraš premagati vsi. Naučiti se moramo kaj iz tek napah. To so majhni detajli, tretje četrtine moramo začeti močneje, bolj fizično," je Luka Dončić povedal v pogovorih z mediji po koncu zadnje tekme s Sonci, kjer je vpisal kar 40 točk, a to ni bilo dovolj za zmago. Kljub porazu pa so si Mavsi vseeno zagotovili nastop v končnici, potem ko so imeli dobro izhodišče pred prihodom v Orlandu. "Veseli smo da smo v končnici, a iz teh napak se moramo učiti. Na koncu ni važno to, kako si začel, važno je, kako si zaključil. Moraš zmagati vse," je poudaril Dončić.