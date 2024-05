Dončić mora pred peto tekmo končnice dobiti še bitko s poškodbo

Slovenski reprezentant je stisnil zobe in Dallasu z 29 točkami pomagal tekmo ohraniti napeto do samega konca, a zmage so se vseeno veselili Clippersi, ki so tako serijo izenačili na 2:2.

"Ni dobro, začutil sem bolečino, še preden sem udaril v koleno. Trenutno je precej boleče, vendar bomo več vedeli jutri. Saj me poznate, na vsak način bom poskušal igrati peto tekmo," je na vprašanje kako je koleno po četrti tekmi Mavericksov in Clippersov povedal slovenski zvezdnik.

"Očitno je, da me boli, vendar to ni izgovor," je pred obračunom v Los Angeles za ESPN povedal Dončić, ki je na štirih tekmah končnice proti Clippersom v povprečju dosegel 29,9 točkE, 9,8 skoka in 8,5 podaje na tekmo, kljub temu, iz igre meče le z 38,6-odstotno uspešnostjo, izza črte za tri točke pa s 26,5-odstotno uspešnostjo.

Dallas bo še kako potreboval dobrega Dončića, če bo hotel preprečiti vnovično napredovanje moštva iz Los Angelesa. Mavericksi in Clippersi so se v zadnjem času v prvem krogu končnice namreč srečali že v letih 2020 in 2021, ko je bila obakrat serija po štirih tekmah poravnana na 2:2. Leta 2020 je nato Dallasa dobil peto tekmo in povedel s 3:2, a nato dvakrat zapored klonil in izpadel, leto kasneje pa so bili na peti in šesti tekmi uspešnejši Clippersi, ki so se tako s 4:2 v zmagal uvrstili v drugi krog končnice.