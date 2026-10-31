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Dončić: Moramo biti boljši. Skupaj zmagujemo, skupaj izgubljamo

San Francisco, 31. 10. 2026 09.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Luka Dončić

25 točk prednosti se je za Los Angeles Lakers spremenilo v poraz s 95:112. Luka Dončić je ob 37 točkah, sedmih skokih in petih podajah po tekmi poudaril skupno odgovornost, trener JJ Redick pa je poleg napak svojih košarkarjev izpostavil še nedosledno sojenje. Jezerniki so v San Franciscu ostali brez zmage, čeprav so uvodoma povsem nadigrali Golden State.

"Moramo biti boljši. Skupaj zmagujemo, skupaj izgubljamo," je ob pogovoru o uigravanju moštva dejal Dončić. Kratko sporočilo po večeru, v katerem niti njegova strelska predstava ni mogla zakriti težav celotne ekipe.

Slovenec je že v prvi četrtini dosegel 21 točk, šest več od vseh košarkarjev Golden Stata skupaj. Toda prednost 38:15 je izpuhtela že do polčasa. Bojevniki so drugo četrtino dobili z enakim izidom in ob 53:53 izničili vse, kar so si gostje priigrali v uvodnih 12 minutah.

Še bolj zgovoren je pogled proti klopema. Rezervisti Golden Stata so dosegli 50 točk, Lakersovi vsega sedem. Gostom je dodatne težave povzročalo izgubljanje žog - zbrali so jih 22, Austin Reaves kar osem.

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Redick je ob vprašanju o izgubljenih žogah najprej priznal tudi napake svojih igralcev, med njimi nekaj nepravilno postavljenih blokad. Nato je namignil, da bi imel kaj povedati še o sodnikih: "Svoj izliv jeze nad drugimi udeleženci tekme bom prihranil za drugič."

Pozneje je podrobneje pojasnil nezadovoljstvo z dosojanjem simuliranja. Pritrdil je trenerju Minnesote Chrisu Finchu in spomnil na pogovore trenerjev v Chicagu, kjer so se strinjali, da navijači želijo manj simuliranja napadalcev. Lakersom pa so ga po njegovih besedah doslej očitali v obrambi. Težavo vidi v različnih merilih posameznih sodniških ekip.

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Izpostavil je akcijo Brandina Podziemskega, pri kateri so mu sodniki odsotnost kazni za simuliranje pojasnili s telesnim stikom. Redick je opozoril, da je bil stik prisoten tudi pri akcijah, v katerih so kaznovali njegove igralce.

Spomnil je še na prekršek Ziaireja Williamsa v napadu, ko je ta premaknil roke nazaj, in poudaril, da sam obstoj stika ne pojasni različnih odločitev. "Še vedno iščemo doslednost," je sklenil.

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košarka dončić reddick nba

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