Dončić: Moramo biti boljši. Skupaj zmagujemo, skupaj izgubljamo

"Moramo biti boljši. Skupaj zmagujemo, skupaj izgubljamo," je ob pogovoru o uigravanju moštva dejal Dončić. Kratko sporočilo po večeru, v katerem niti njegova strelska predstava ni mogla zakriti težav celotne ekipe.

Slovenec je že v prvi četrtini dosegel 21 točk, šest več od vseh košarkarjev Golden Stata skupaj. Toda prednost 38:15 je izpuhtela že do polčasa. Bojevniki so drugo četrtino dobili z enakim izidom in ob 53:53 izničili vse, kar so si gostje priigrali v uvodnih 12 minutah.

Še bolj zgovoren je pogled proti klopema. Rezervisti Golden Stata so dosegli 50 točk, Lakersovi vsega sedem. Gostom je dodatne težave povzročalo izgubljanje žog - zbrali so jih 22, Austin Reaves kar osem.