Dončić: Moramo biti boljši. Skupaj zmagujemo, skupaj izgubljamo

"Moramo biti boljši. Skupaj zmagujemo, skupaj izgubljamo," je ob pogovoru o uigravanju moštva dejal Dončić. Kratko sporočilo po večeru, v katerem niti njegova strelska predstava ni mogla zakriti težav celotne ekipe.
Slovenec je že v prvi četrtini dosegel 21 točk, šest več od vseh košarkarjev Golden Stata skupaj. Toda prednost 38:15 je izpuhtela že do polčasa. Bojevniki so drugo četrtino dobili z enakim izidom in ob 53:53 izničili vse, kar so si gostje priigrali v uvodnih 12 minutah.
Še bolj zgovoren je pogled proti klopema. Rezervisti Golden Stata so dosegli 50 točk, Lakersovi vsega sedem. Gostom je dodatne težave povzročalo izgubljanje žog - zbrali so jih 22, Austin Reaves kar osem.
Redick je ob vprašanju o izgubljenih žogah najprej priznal tudi napake svojih igralcev, med njimi nekaj nepravilno postavljenih blokad. Nato je namignil, da bi imel kaj povedati še o sodnikih: "Svoj izliv jeze nad drugimi udeleženci tekme bom prihranil za drugič."
Pozneje je podrobneje pojasnil nezadovoljstvo z dosojanjem simuliranja. Pritrdil je trenerju Minnesote Chrisu Finchu in spomnil na pogovore trenerjev v Chicagu, kjer so se strinjali, da navijači želijo manj simuliranja napadalcev. Lakersom pa so ga po njegovih besedah doslej očitali v obrambi. Težavo vidi v različnih merilih posameznih sodniških ekip.
Izpostavil je akcijo Brandina Podziemskega, pri kateri so mu sodniki odsotnost kazni za simuliranje pojasnili s telesnim stikom. Redick je opozoril, da je bil stik prisoten tudi pri akcijah, v katerih so kaznovali njegove igralce.
Spomnil je še na prekršek Ziaireja Williamsa v napadu, ko je ta premaknil roke nazaj, in poudaril, da sam obstoj stika ne pojasni različnih odločitev. "Še vedno iščemo doslednost," je sklenil.
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