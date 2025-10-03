Svetli način
Košarka

Dončić: Morda se že preveč ponavljam, a 'kemija' v moštvu je ključnega pomena

03. 10. 2025

Slovenski košarkarski super zvezdnik Luka Dončić v teh dneh z nasmehom na obrazu opravlja klubske dolžnosti pred bližajočim se začetkom sezone, ki se bo za košarkarje Los Angeles Lakersov pričela v noči na 22. oktober s tekmo proti zasedbi Golden State Warriors. V pogovoru z ameriškimi novinarji je 26-letni kapetan slovenske reprezentance strnil vtise po uvodnih nekaj dneh priprav in večkrat poudaril, da bo za uspešno sezono potrebno odlično vzdušje v moštvu.

Prvo pripravljalno tekmo pred novo sezono bodo LA Lakersi odigrali v noči na soboto (4. 10.) proti Phoenixu. Drugo pa že v noči na pondeljek (6. 10.) proti Golden State Warriorsom. 

"Vsi dajejo vse od sebe, nekaj novih obrazov je med nami, a energija je prava," dobro razpoložen in obkrožen s številnimi ameriškimi novinarji na začetku (krajšega) pogovora pove Luka Dončić

"Šele začeli smo s treningi, zato težko govorim o razlikah v primerjavi z mojih februarskim prihodom. Tako da... Še zelo zgodaj je govoriti o tistih pravih občutkih, nenazadnje nismo še začeli s pripravljalnimi tekmami, ki bodo služile temu, da se čim bolje in čim prej spoznamo z novimi soigralci," je Dončić previden z napovedmi oziroma primerjavami z lansko sezono, ki je bila za slovenskega košarkarskega super zvezdnika vse prej kot običajna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na vprašanje, kako zadovoljen je s prihodom odličnega centra Deandreja Aytona, Dončić brez oklevanja odgovori: "Rad igram 'pick and roll' igro, zato je še toliko bolj pomembno, da smo dobili kakovostno okrepitev pod obroči. Jasno pa je, da bomo potrebovali nekaj časa, da se stvari zložijo po naših željah oziroma načrtih."

Za Dončićem je zelo delovno poletje. Ob zdaj že famozni izgubi odvečnih kilogramov je bil največji poudarek na nastopu slovenske izbrane vrste na septembrskem Eurobasketu. "Vsak od nas je prišel na začetek skupnih priprav v dobri formi. Pa tu ne gre samo za fizično formo, temveč tudi za mentalno pripravljenost. Ta je nemalokrat ključnega pomena na poti do nekega uspeha ali pa neuspeha na drugi strani."

Luka Dončić je zadovoljen s potekom priprav na novo sezono.
Luka Dončić je zadovoljen s potekom priprav na novo sezono. FOTO: AP

Čeprav je obdobje predsezone s košarkarskega vidika pomembno, pa Dončić izpostavlja nekaj drugega. "Komaj čakam na začetek nove sezone. Predsezona pa je zelo pomembna z vidika ustvarjanja prepotrebne "kemije" med igralci. Sam sem imel zelo pestro poletje, začinjeno z nastopi za slovensko reprezentanco na evropskem prvenstvu. Zato se predsezone vedno lotevam v nekoliko počasnejšem ritmu, a z vsakim (novim) dnem dvigujem intenzivnost treninga," pravi prvi zvezdnik jezernikov.

"Moja glavna naloga je, da pomagam svojemu moštvu. Tu je kar nekaj novih obrazov, kot je denimo Marcus Smart, ki mi bo v veliko pomoč. Predvsem v obrambnem delu, tu pa so tudi ostali že znani igralci, katerih sposobnosti že poznamo. Velikih neznank ni, naše stokovno vodstvo, ki je vrhunsko, nas bo znalo pripraviti na vse prihajajoče izzive," Dončić odgovarja na vprašanje o njegovi vlogi oziroma vplivu na moštvo v novi sezoni.

LeBron James in Luka Dončić bosta tudi v novi sezoni 2025/26 tvorila enega najudarnejših tandemov v ligi NBA.
LeBron James in Luka Dončić bosta tudi v novi sezoni 2025/26 tvorila enega najudarnejših tandemov v ligi NBA. FOTO: AP

O odnosih v garderobi Luka Dončić govori z nasmehom na obrazu. "Zelo veliko mi pomeni, da so me prišli podpret ob podpisu nove pogodbe. Takrat bi lahko bili že na počitnicah, a so vseeno bili zraven. To je ta "kemija", o kateri ves čas govorim. Morda se že preveč ponavljam, a dobri odnosi v slačilnici so ključnega pomena za uspešno sezono. Med drugim so se udeležili tudi koncerta Backstreet Boysov... Skratka, delamo vse, kar je v naših močeh, da čim prej obnovimo oziroma na drugi strani stkemo pristne vezi med igralci," je zaključil Dončić.

