Dončić: Morda se že preveč ponavljam, a 'kemija' v moštvu je ključnega pomena

"Vsi dajejo vse od sebe, nekaj novih obrazov je med nami, a energija je prava," dobro razpoložen in obkrožen s številnimi ameriškimi novinarji na začetku (krajšega) pogovora pove Luka Dončić.
"Šele začeli smo s treningi, zato težko govorim o razlikah v primerjavi z mojih februarskim prihodom. Tako da... Še zelo zgodaj je govoriti o tistih pravih občutkih, nenazadnje nismo še začeli s pripravljalnimi tekmami, ki bodo služile temu, da se čim bolje in čim prej spoznamo z novimi soigralci," je Dončić previden z napovedmi oziroma primerjavami z lansko sezono, ki je bila za slovenskega košarkarskega super zvezdnika vse prej kot običajna.
Na vprašanje, kako zadovoljen je s prihodom odličnega centra Deandreja Aytona, Dončić brez oklevanja odgovori: "Rad igram 'pick and roll' igro, zato je še toliko bolj pomembno, da smo dobili kakovostno okrepitev pod obroči. Jasno pa je, da bomo potrebovali nekaj časa, da se stvari zložijo po naših željah oziroma načrtih."
Za Dončićem je zelo delovno poletje. Ob zdaj že famozni izgubi odvečnih kilogramov je bil največji poudarek na nastopu slovenske izbrane vrste na septembrskem Eurobasketu. "Vsak od nas je prišel na začetek skupnih priprav v dobri formi. Pa tu ne gre samo za fizično formo, temveč tudi za mentalno pripravljenost. Ta je nemalokrat ključnega pomena na poti do nekega uspeha ali pa neuspeha na drugi strani."
Čeprav je obdobje predsezone s košarkarskega vidika pomembno, pa Dončić izpostavlja nekaj drugega. "Komaj čakam na začetek nove sezone. Predsezona pa je zelo pomembna z vidika ustvarjanja prepotrebne "kemije" med igralci. Sam sem imel zelo pestro poletje, začinjeno z nastopi za slovensko reprezentanco na evropskem prvenstvu. Zato se predsezone vedno lotevam v nekoliko počasnejšem ritmu, a z vsakim (novim) dnem dvigujem intenzivnost treninga," pravi prvi zvezdnik jezernikov.
"Moja glavna naloga je, da pomagam svojemu moštvu. Tu je kar nekaj novih obrazov, kot je denimo Marcus Smart, ki mi bo v veliko pomoč. Predvsem v obrambnem delu, tu pa so tudi ostali že znani igralci, katerih sposobnosti že poznamo. Velikih neznank ni, naše stokovno vodstvo, ki je vrhunsko, nas bo znalo pripraviti na vse prihajajoče izzive," Dončić odgovarja na vprašanje o njegovi vlogi oziroma vplivu na moštvo v novi sezoni.
O odnosih v garderobi Luka Dončić govori z nasmehom na obrazu. "Zelo veliko mi pomeni, da so me prišli podpret ob podpisu nove pogodbe. Takrat bi lahko bili že na počitnicah, a so vseeno bili zraven. To je ta "kemija", o kateri ves čas govorim. Morda se že preveč ponavljam, a dobri odnosi v slačilnici so ključnega pomena za uspešno sezono. Med drugim so se udeležili tudi koncerta Backstreet Boysov... Skratka, delamo vse, kar je v naših močeh, da čim prej obnovimo oziroma na drugi strani stkemo pristne vezi med igralci," je zaključil Dončić.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.