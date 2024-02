Dončić na dan velikih okrepitev znova blestel v New Yorku za zmago Mavsov

Maverickse so ure pred tekmo zapustili Grant Williams , Seth Curry in Richaun Holmes (skupaj z dvema izboroma v prvem krogu nabora leta 2024 in 2027). V zameno bosta v kratkem v Dallas pristala P.J. Washington (iz Charlotta) in Daniel Gafford (iz Washingtona). Mavsi bi torej v prihodnje morali biti občutno boljši v skoku, saj jih trenutno v povprečju naberejo zgolj 41,5 na tekmo (25. moštvo v ligi) in obrambi pod košem, kjer so pred tekmo v New Yorku statistično bili 28. moštvo lige. Zaradi poškodbe sta bila odsotna tudi Dante Exum in Dereck Lively .

Jason Kidd je na tekmi resno računal le na peščico igralcev s klopi. Najbolj seveda na letos izjemnega Tima Hardawayja, ki je po slabih 30 minutah igre bil drugi najboljši strelec Mavsov z 19 točkami. Največ časa na parketu je pri Dallasu preživel kdo drug kot Luka Dončić, ki je v 40 minutah igre dosegel 39 točk (met iz igre 13/24), osem skokov, 11 podaj in kar štiri ukradene žoge ob eni blokadi. Poleg njiju so pri Dallasu mejo desetih točk presegli še Derrick Jones (18), Kyrie Irving (16) in Josh Green (15).

Nasproti so jim sicer stali še bolj oslabljeni nasprotniki. Zaradi poškodb ali bolezni trenerju Tomu Thibodeauju niso bili na voljo zvezdniki Jalen Brunson, Julius Randle, OG Anunoby in Mitchell Robinson. Na dan tekme so tudi Knicksi trgovali, saj bosta iz Detroita prestopila Hrvat Bojan Bogdanović in Alec Burks. Odšli pa so Evan Fournier, Malachi Flynn, Quentin Grimes in Ryan Arcidiacono, ki na tej tekmi prav tako niso bili na voljo trenerju Knicksov. Zaradi odsotnosti vseh omenjenih je na parket stopilo samo šest igralcev New Yorka, kar trije pa so v igri preživeli več kot 40 minut.