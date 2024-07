Dončić: Na OI potuje boljša ekipa, naslednje leto pa nas že čaka EP

OGLAS

Čeprav se je Luka Dončić priključil reprezentanci šele en teden pred prvo tekmo v Grčiji, četudi sta bila v ekipi Vlatko Čančar in Edo Murić, ki sta imela za seboj leto rehabilitacije po hudih poškodbah, da zdravstveno nista bila stoodstotna še dva člana udarne zasedbe, Gregor Hrovat in Aleksej Nikolić, je reprezentanca vztrajala, da je njen cilj uvrstitev v Pariz. Hkrati Slovenija ni imela sreče pri žrebu, saj je pristala na najtežjem kvalifikacijskem turnirju in v skupini z močno Hrvaško. Ta bo nocoj za vozovnico na OI igrala z Grčijo, na ostalih treh prizoriščih kvalifikacij pa so finalni dvoboji: Latvija - Brazilija, Litva - Portoriko in Španija - Bahami.

Luka Dončić je bil na kvalifikacijskem turnirju za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu vnovič prvo ime slovenske izbrane vrste. FOTO: Fiba icon-expand

Luka Dončić je po porazu z Grčijo priznal, da si Slovenija ni zaslužila mesta na OI, saj je naletela na boljšega tekmeca. Prevzel je odgovornost za neuspeh in priznal, da se veseli prostih dni v naslednjih tednih, saj ga je dolga sezona izmučila. "Za mano je dolga in naporna sezona, priznam, da sem zelo utrujen. Zavedam se, da bi lahko v drugačnem stanju dal več od sebe. Zdaj me čaka zaslužen počitek, naslednje leto pa nova reprezentančna akcija na evropskem prvenstvu," je po koncu tekme povedal kapetan Slovenije Luka Dončić. Klemen Prepelič je stalni član reprezentance in se pri 31 letih veseli vsaj še nekaj reprezentančnih zborov in velikih tekmovanj. "Luka je imel ogromno zdravstvenih težav, kar se je videlo na igrišču. Že v finalu lige NBA je igral ob pomoči injekcij in protibolečinskih tablet, tako da vsa čast, da si vzame čas in s ponosom zastopa slovenske barve."

Luka Dončić je po porazu v polfinalu kvalifikacijskega za OI proti gostiteljici Grčiji misli že usmeril k evropskemu prvenstvu prihodnje leto. FOTO: Profimedia icon-expand

"Zahvalil pa bi se tudi ostalih reprezentantom, ki so doma pustili družine in mlade otroke, da smo poskusili še enkrat priti na olimpijske igre. Verjamem, da se bomo z izjemo Luke in Vlatka, ki bosta tedaj v ZDA, videli že novembra in februarja v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo ter nato naslednje poletje vsi skupaj na Eurobasketu," je slovenskim novinarjem v Pireju povedal Prepelič. Selektor Aleksander Sekulić je priznal, da se je od vsega začetka zavedal, da nima tako močne reprezentance kot na preteklih tekmovanjih. Vlatko Čančar in Edo Murić sta prve tekme po enoletni odsotnosti odigrala v reprezentanci, novi naturalizirani Američan Josh Nebo se je treningom priključil pozneje kot ostali, Luka Dončić pa je bil po porazu proti Boston Celticsom v finalu lige NBA čustveno in fizično iztrošen.

Eden izmed izkušenejših posameznikov v slovenski reprezentanci Klemen Prepelič verjame, da bo Slovenija na Eurobasketu prihodnje leto znova tista prava. FOTO: Luka Kotnik icon-expand