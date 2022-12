Dončić: Na posnetku se jasno vidi, da sem zakričal na soigralca

"Vsak lahko pogleda posnetek s sedmih različnih zornih kotov in videl bo, da sem zavpil na soigralca. Nima smisla izgubljati besede, najpomembneje je, da smo po porazu s Chicagom znova na zmagovalnih tirnicah," je kratek stik s sodnikom pojasnil Luka Dončić, ki je vnovič izpostavil kombinatorno igro v napadu svojega moštva. "Ko žoga tako lepo kroži, smo več kot konkurenčni najboljšim moštvom v ligi. Fantom vselej ponavljam, naj se samo dobro odkrivajo, saj imamo v ekipi veliko dobrih strelcev z razdalje. Z dvig samozavesti je ta zmaga izjemno pomembna, zdaj pa moramo nadaljevati v podobnem slogu," je dodal 23-letnik.

Tudi glavni trener Dallasa Jason Kidd je bil zadovoljen s prikazanim v American Airlines Centru. Poudaril je, da je Dončićeva vrnitev sprožila verižno reakcijo, saj sta se mu v napadu pridružila Spencer Dinwiddie in Tim Hardaway Jr. s po 20 točkami. "To je naša dobitna kombinacija. Ko Luka razigra ostale, je pot do zmage precej lažja. Veseli me kolektiven pristop igralcev, vemo, da imamo veliko močnih orožij za igro v napadu, pri nas pa je večkrat težava slabša igra v obrambi. Ko bomo na obeh straneh parketa delovali usklajeno, bo prišel nov niz zmag," je dejal strateg Teksašanov.