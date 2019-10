Dončić na predstavitvi ekipe: Moramo slediti Dirkovim stopinjam

Luka Dončić je izvrstno prvo sezono v ligi NBA kronal z nagrado za novinca leta, a z Dallas Mavericksi je v rednem delu na koncu precej zaostal za mesti, ki vodijo končnico. Uvrstitev v izločilne boje bo tudi v prihajajoči sezoni velika želja za Teksašane in 20-letnega Ljubljančana, ki je po hitrem postopku, sploh pa po letošnji upokojitvi legendarnega Dirka Nowitzkega , postal prvi obraz Dallasa in eden največjih zvezdnikov severnoameriške lige.

Carlisle: Ne bi ga zamenjal za nikogar "Nevsakdanji je. Zelo unikaten organizator igre. Takšnega tipa še nikoli nismo videli v NBA in ne bi ga zamenjal za nikogar,"je še dejal Carlisle. "Malo je strašljivo, a tudi razburljivo, da ima ta skupina igralcev, ki jo bosta vodila Dončić in Porzingis, priložnost definirati, kako bo klub videti v prihodnje. Težava je, da bodo ljudje, ne vsi, ampak ljudje na splošno, merili njegov napredek glede na statistiko. Ampak moramo biti odkriti, to leto bo drugačno," je še povedal Carlisle.

To je bil prvi medijski dan Dallasa po sezoni 1997/1998, ki je minil brez prisotnosti Nowitzkega. Ta se je upokojil ob koncu minule sezone, v kateri je Dončić osvojil naziv novinca leta. Ljubljančanova navdušujoča statistika prve sezone je bila 21,2 točke, 7,8 skoka in 6 podaj na tekmo, a je slovenski košarkar na vprašanje, kaj si želi v svoji igri popraviti, preprosto odgovoril, da vse. "Vse številke se morajo povišati. K temu stremim," je izjavil.

Toda Dončić ostaja z nogami trdno na tleh, čeprav ga čaka odgovorna naloga prevzeti štafetno palico iz rok Nowitzkega, ki je pod dežnikom Mavsov preživel kar 21 let in v tem pogledu postavil nov rekord v NBA, ki si ga je doslej delil s Kobejem Bryantom(20 let kot član Los Angeles Lakersov).

"Dirk je bil tu 21 let. Želim ostati tukaj in slediti Dirkovim stopinjam. Dokler me bodo želeli, bom ostal tu. Pritisk? Čutim ga že od šestnajstega leta. Všeč mi je pritisk,"je dejal Dončić, ki je s 16 leti debitiral za člansko ekipo Reala. "Želimo si končnico in mislim, da nam bi lahko uspelo. Zagotovo je to moj cilj za sezono. Celotna ekipa se veseli nove sezone. Da me Carlisle ne bi zamenjal za nikogar? Navdušen sem. Toliko izjemnih igralcev je v tej ligi, samo zadovoljen sem, da je to rekel. Osrečil me je," je dodal.

Ugasnil telefon, da ne bi videl rezultata odbojke

V posebnem pogovoru za 24UR, več izjav si boste lahko ogledali tudi v naših informativnih oddajah, je Dončić med drugim govoril tudi o odbojkarskem finalu med Slovenijo in Srbijo.

"Če sva se z (novim soigralcem, srbskim centrom Bobanom, op. a.) Marjanovićem kaj pogovarjala o odbojki? Sva, sva ... (smeh) Škoda. Gledal sem tekmo, čeprav prek interneta in je malo zamujala, zato sem moral ugasniti telefon, da ne bi videl rezultata,"je za 24UR povedal Dončić.

"Upam, da bomo prišli v playoff, to je naš glavni cilj. Porzingis? Super, tudi zunaj igrišča se pogovarjava po telefonu, tudi dobiva se na večerjah, tako da je najina kemija odlična. Upam, da bomo to pokazali tudi na igrišču. Pripravljal sem se bolj individualno kot kaj drugega. Preteklo je že kar šest mesecev, odkar sem odigral zadnjo tekmo, tako da komaj čakam, da bomo lahko spet kaj igrali."

Vesel, ker se bo s Porzingisom 'vsaka podaja spremenila v asistenco'

Veliko se v prihajajoči sezoni pričakuje od njegovega sodelovanja z latvijskim asom Kristapsom Porzingisom, ki so ga vse od prihoda v ZDA pogosto primerjali ravno z Nowitzkim. Porzingis je okreval po poškodbi, ki mu je od januarske selitve iz vrst New York Knicksov preprečila, da bi odigral kakšno tekmo v novi sredini.

"Telesno se dobro počutim. Sem stoodstoten. Resnično se počutim bolje kot kadar koli,"je pred mediji dejal Porzingis, ki se je na družbenih omrežjih v zadnjem času večkrat pohvalil, v kako dobri formi je. "Bili bomo trn v peti ostalim ekipam. Moramo razviti kemijo na igrišču,"je še povedal 24-letni Latvijec.

"Vem, da se bo vsaka podaja, ki mu jo bom poslal, spremenila v asistenco,"pa ga je pohvalil Dončić. Dallas prihaja v odločilni del priprav za novo sezono. Prvo tekmo predsezone bo odigral 8. oktobra proti Oklahoma City Thunder.

Medijem so se predstavili tudi vsi novi člani ekipe, denimo srbski center Boban Marjanović, medtem ko je Dončić dajal izjave: