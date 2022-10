Dončić na prvi tekmi za Dallas dosegel 16 točk

Košarkarji NBA moštva Dallas Mavericks so odigrali prvo pripravljalno tekmo pred svojimi gledalci. Mavsi so gostili zasedbo, Dallas je na svoji drugi pripravljalni tekmi pred novo sezono tokrat zaigral s skoraj vsemi standardnimi igralci v moštvu. Luka Dončić je začel tekmo in dosegel 16 točk in imel 75-odstotni met iz igre (3/3 za dve točki, 3/5 za tri točke, 1/2 prosti meti). K temu je dodal še pet podaj in tri skoke, eno ukradeno žogo, eno blokaod in dve izgubljeni žogi v slabih 18 minutah igre.

Trener Jason Kidd Dončića ni želel preveč obremeniti v uvodnem sklopu priprav, glede na dejstvo, da je odigral veliko minut v dresu slovenske reprezentance na Eurobasketu, zato je imel Ljubljančan tudi na prvi tekmi v dresu Mavsov v tej sezoni manjšo minutažo. To je bila za Dallas druga pripravljalna tekma, proti ekipi Oklahoma City Thunder so zmagali z 98:96, toda takrat Dončić, kot omenjeno, kot še nekateri drugi pomembni igralci niso stopili na parket. Takrat so manjkali tudi Tim Hardaway ml., Maxi Kleber, Davis Bertans in JaVale McGee.