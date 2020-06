Najboljši športniki stoletja: Luka Dončić na repu stoterice

V "top 10" so pristali še španski teniški igralec Rafael Nadal(4. mesto), nedavno preminuli ameriški košarkar Kobe Bryant (5.), ameriški golfist Tiger Woods(6.), argentinski nogometaš Lionel Messi (7.), britanski dirkač formule 1 Lewis Hamilton (8.), italijanski dirkač motoGP Valentino Rossi (9.) ter portugalski nogometašCristiano Ronaldo (10.). Slovenski košarkarski zvezdnikLuka Dončić je pristal na 100. mestu, za 21-letnika pa so med drugim pri Marcizapisali, da gre za najbolj talentiranega igralca nove generacije. "Velika zgodba slovenskega genija ne potrebuje okraskov," so uvodoma dejali priMarci. Pri MarciDončića primerjajo z velikani moderne dobe, kot so bili Dražen Petrović, Toni Kukoč, Arvidas Sabonis, Juan Carlos Navarro, Dirk Nowtizki, Tony Parker ali Pau Gasol, in poudarjajo, da nobenemu od njih ni uspelo tako zgodaj prevladovati na parketu kot Dončiću in dominirati v različnih konkurencah: španski ligi, Evroligi in NBA. "Ko je prišel čas, je Dončić dvignil raven igre, da se je postavil nad vse druge," so zapisali pri španskem športnem dnevniku.