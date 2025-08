Dončić na treningu reprezentance: Že se veselim tekme z Nemčijo

"Vedno je lepo videti reprezentančne soigralce. V ekipi je nekaj novih obrazov, a sem prepričan, da se bomo hitro ujeli. Vem, da so fantje v teh dneh odlično trenirali in se že veselim petkove tekme z Nemčijo," je za uradno spletno stran Košarkarske zveze Slovenije povedal reprezentančni kapetan Luka Dončić.

Slovenski košarkarji so vstopili v tretji teden priprav za evropsko prvenstvo, ki bo med 27. avgustom in 14. septembrom v Limassolu, Katovicah, Tampereju in Rigi. Skupinski del bodo Slovenci igrali na Poljskem, kjer se bodo pomerili z Islandijo, Francijo, Poljsko, Belgijo in Izraelom.