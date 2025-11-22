Dončić na treningu s slavnim reparjem

Luka Dončić in Snoop Dogg se poznata že od konferenčnega finala izpred dveh let. Takrat je Luka še zastopal barve Dallas Mavericks. S slavnim reparjem sta imela zanimivo in na koncu prijateljsko interakcijo o robu parketa, ko je slovenski košarkarski as, v svojem stilu, Snoopu povedal nekaj sočnih besed, ta pa je vse sprejel pozitivno in se zgolj prijel za glavo. Po tekmi sta se slikala in opravila intervju.
54-letni glasbenik je obiskal Jezernika na enem izmed treningov. Z Dončićem sta zopet pozirala pred objektivom, tokrat pa sta se očitno ukvarjala tudi z jeklenimi konjički. 26-letni Slovenec svoje strasti po hitrih avotomobilih ne skriva.
Slovenski košarkarski reprezentant je na svojem Instagram profilu objavil fotografijo ob Buggatiju Mistral w16, ki že dalj časa velja za njegov sanjski avto. Takšnih modelov lahko na svetu najdemo le 99, stanejo pa okoli 4,3 milijone evrov.
