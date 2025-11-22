Svetli način
Košarka

Dončić na treningu s slavnim reparjem

Los Angeles, 22. 11. 2025 14.23 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
2

Košarkarji Los Angeles Lakers so na treningu gostili slavnega ameriškega reparja Snoop Dogga. Snoop je poleg glasbe tudi velik ljubitelj košarke, z Luko Dončićem pa sta imela v preteklosti že nekaj prijateljskih izmenjav. Tokrat sta se poleg košarke očitno ukvarjala tudi s hitrimi avtomobili.

Luka Dončić in Snoop Dogg se poznata že od konferenčnega finala izpred dveh let. Takrat je Luka še zastopal barve Dallas Mavericks. S slavnim reparjem sta imela zanimivo in na koncu prijateljsko interakcijo o robu parketa, ko je slovenski košarkarski as, v svojem stilu, Snoopu povedal nekaj sočnih besed, ta pa je vse sprejel pozitivno in se zgolj prijel za glavo. Po tekmi sta se slikala in opravila intervju.

54-letni glasbenik je obiskal Jezernika na enem izmed treningov. Z Dončićem sta zopet pozirala pred objektivom, tokrat pa sta se očitno ukvarjala tudi z jeklenimi konjički. 26-letni Slovenec svoje strasti po hitrih avotomobilih ne skriva. 

Obajava Dončića na Instagram profilu
Obajava Dončića na Instagram profilu FOTO: X

Slovenski košarkarski reprezentant je na svojem Instagram profilu objavil fotografijo ob Buggatiju Mistral w16, ki že dalj časa velja za njegov sanjski avto. Takšnih modelov lahko na svetu najdemo le 99, stanejo pa okoli 4,3 milijone evrov.

luka dončić snoop dogg nba buggati
vrzwta1
22. 11. 2025 14.30
Ja lej, fehtatji pa snoop dogg
CestniKolesar370Wattov
22. 11. 2025 14.29
Težava je, da interakcija sploh ni bila s Snoopom. Ampak študent iz 24ur nima pojma o tem. Seveda.
