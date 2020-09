Dončića novinarji postavili na tretje mesto, nagrada v roke Ingramu

Luka Dončić je v letošnji končnici navduševal v dresu Dallasa, s katerim je igral v prvem krogu proti Los Angeles Clippersom. Clippers so napredovali v konferenčni polfinale z izidom s 4:2 v zmagah. Dončić je sezono končal s povprečjem 28,8 točke, 9,4 skoka in 8,8 podaje. Ob tem je zbral 17 trojnih dvojčkov, 39 dvojnih dvojčkov, bil pa je tudi v začetni peterki tekme zvezd.

V mehurčku v Orlandu, kjer so potekali zaključni boji rednega dela in končnica, je njegova statistika še bolj impresivna - 31 točk na tekmo, 9,8 skoka in 8,7 podaje. Na šestih tekmah je dvakrat posegel po trojnem dvojčku, v spominu pa bo ostala njegova predstava na četrti tekmi, ko je ob zvoku sirene zadel trojko za zmago. To tekmo je končal pri 43 točkah, 17 skokih in 13 podajah.