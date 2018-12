Dončić, ki nadaljuje s cirkuškimi meti, do 500. točke v ligi NBA

Luka Dončić si je zaslužil nagrado "podaja večera" in se izkazal že s svojim zaščitnim cirkuškim metom, ki je šel skozi mrežico, vendar že po sodnikovem pisku. Dallas je sicer izgubil tretjo zaporedno tekmo, v Denverju so bili boljši gostitelji . Mavericksi so s 15 zmagami in 14 porazi trenutno na mestu izven končnice, saj si s Houstonom delijo deveto mesto v razvrstitvi zahodne konference.

Dončić, ki je blestel s podajami, je dosegel 23 točk, v NBA karieri pa je dosegel že 500 točk. In kaj je najbolj impresioniralo trenerja Dallasa Ricka Carlisla v dosedanjem poteku sezone? Trener ni dolgo razmišljal: "Verjetno, kako zanesljivo zadeva koš iz polovice igrišča na ogrevanju."

Denver post pa je po tekmi zapisal: "Dallasova senzacija Luka Dončić, ki je šel na črto za izvajanje prostih metov desetkrat smo v tretji četrtini, je upravičil svoj sloves. Igral je z ritmom in idejo, pokazal je svoj neverjeten pregled nad igriščem in iskal kontakt, kot da je izkušeni profesionalec. Favorit za novinca leta je glavni razlog, da so Mavericksi postali aktualni v boju za končnico v sezoni, ko so vsi pričakovali, da bo to sezona gradnje novega moštva.