Košarka

Dončić naj bi se poškodoval ob bližnjem srečanju s prijateljem Bogdanovićem

Los Angeles, 21. 12. 2025 11.12 pred 48 minutami 1 min branja 6

Avtor:
M.J.
Luka Dončić

Kot poroča ESPN se je Luka Dončić v prvi četrtini tekme mestnega derbija s Clippersi poškodoval ob bližnjem srečanju s srbskim košarkarjem Bogdanom Bogdanovićem. Ljubljančan je prvi polčas še odigral, v drugem pa ga ni bilo več na parketu. Kako dolgo bo odsoten, mediji še špekulirajo. Tudi trener jezernikov JJ Redick ni želel ugibati. Lahko le upa na najboljše. Pa čeprav se zdi, da bo 26-letni Slovenec prisilno počival dalj časa ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luka Dončić je "zgodbo" mestnega obračuna končal med polčasom, ko je ostal v slačilnici zaradi poškodbe leve mečne mišice. Odigral je 19 minut in 34 sekund, dotlej pa je zbral dvanajst točk, pet skokov in dve podaji, izgubil je štiri žoge. "Dončić se je, kot je doslej jasno, poškodoval v enem izmed napadov Lakersov, ko je odigral s hrbtom proti košu, a ga je s kolenom nerodno zadel srbski košarkar Bogdan Bogdanović, ki je tudi v zasebnem življenju njegov prijatelj. Res nesrečna zadeva, o dolžini odsotnosti pa lahko še ugibamo. Ne zdi pa se obetavno, morda ga čaka daljša prisilna pavza" med drugim sporoča ameriški ESPN

Preberi še Oslabljeni Lakersi ostali še brez Dončića

Ta čas še ni jasno, kdaj bo lahko Dončić, vodilni strelec lige, znova zaigral. Njegov soigralec Rui Hachimura je, kot še piše STA, zaradi bolečin v dimljah izpustil svoj prvi nastop v sezoni, pričakuje se, da bo odsoten tri do pet dni. Ekipa upa, da se bosta poškodovana Deandre Ayton (levi komolec) in Austin Reaves (leva mečna mišica) kmalu vrnila v igro. Lakers bodo v noči na sredo po slovenskem času proti Phoenixu končali osem tekem dolgo serijo gostovanj.

košarka dončić poškodba

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M_teoretik
21. 12. 2025 12.12
Upejmo, da ne bo zato kaj manj člankov o Luki
Odgovori
0 0
Amor Fati
21. 12. 2025 11.55
Upamo da ne predolgo. Brez njega NBA sploh ni zanimiv.
Odgovori
+1
1 0
Dragica Cegler
21. 12. 2025 11.48
Čeferin je fakin.Pa imejmo se enega fakina na mesti pv ja.
Odgovori
+4
4 0
Castrum
21. 12. 2025 11.45
Če bi bli mi kot naši bratje hrvatje, bi rekli da ga je zanalašč...
Odgovori
+1
1 0
vrtnar _
21. 12. 2025 11.44
Čeferin ni fakin
Odgovori
-2
0 2
JApajaDAja
21. 12. 2025 11.50
naj ostane zdrav...samo čemu operacija v ita...a slo kardiokrg. ne zaupa ?
Odgovori
0 0
bibaleze
