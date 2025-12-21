Dončić naj bi se poškodoval ob bližnjem srečanju s prijateljem Bogdanovićem

Luka Dončić je "zgodbo" mestnega obračuna končal med polčasom, ko je ostal v slačilnici zaradi poškodbe leve mečne mišice. Odigral je 19 minut in 34 sekund, dotlej pa je zbral dvanajst točk, pet skokov in dve podaji, izgubil je štiri žoge. "Dončić se je, kot je doslej jasno, poškodoval v enem izmed napadov Lakersov, ko je odigral s hrbtom proti košu, a ga je s kolenom nerodno zadel srbski košarkar Bogdan Bogdanović, ki je tudi v zasebnem življenju njegov prijatelj. Res nesrečna zadeva, o dolžini odsotnosti pa lahko še ugibamo. Ne zdi pa se obetavno, morda ga čaka daljša prisilna pavza" med drugim sporoča ameriški ESPN.
Ta čas še ni jasno, kdaj bo lahko Dončić, vodilni strelec lige, znova zaigral. Njegov soigralec Rui Hachimura je, kot še piše STA, zaradi bolečin v dimljah izpustil svoj prvi nastop v sezoni, pričakuje se, da bo odsoten tri do pet dni. Ekipa upa, da se bosta poškodovana Deandre Ayton (levi komolec) in Austin Reaves (leva mečna mišica) kmalu vrnila v igro. Lakers bodo v noči na sredo po slovenskem času proti Phoenixu končali osem tekem dolgo serijo gostovanj.
