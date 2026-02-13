Naslovnica
Košarka

Dončić naj bi se vrnil za tekmo vseh zvezd

Los Angeles, 13. 02. 2026 21.34 pred 13 minutami 1 min branja 1

Avtor:
J.B.
Luka Dončić

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je po poročanju ameriškega novinarja Marca Steina na dobri poti, da nastopi na nedeljski tekmi vseh zvezd lige NBA. Po četrtkovem intenzivnem ogrevanju pred tekmo Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks naj bi bil pripravljen za igro, a z omejeno minutažo.

Lakerse pred premorom za tekmo vseh zvezd čaka še mestni obračun z LA Clippersi, ki bo v noči na soboto.

Luka Dončić, najboljši strelec lige NBA v tej sezoni.
Luka Dončić, najboljši strelec lige NBA v tej sezoni.
FOTO: AP

Luka Dončić ima v letošnji sezoni za Los Angeles Lakers izjemne številke in znova sodi med glavne kandidate za naziv MVP. Kljub temu se v zadnjem obdobju ubada z lažjo poškodbo mečne mišice, zaradi katere je izpustil nekaj tekem, strokovni štab Lakersov pa z njegovo obremenitvijo ravna previdno.

Če bo pravočasno okreval, bo šestindvajsetletni Ljubljančan letos nastopil že na svoji šesti tekmi All-Star. Prvič je bil izbran leta 2020, od takrat pa je postal stalnica med največjimi zvezdniki lige.

Dončić je v tej sezoni s povprečjem 32,8 točke prvi strelec lige. K izjemni statistiki dodaja še 7,8 skoka na tekmo in 8,6 podaje.

košarka luka dončić all star tekma tekma vseh zvezd

Legendarni Chris Paul predčasno končal 'zadnji ples'

Juzles Iters
13. 02. 2026 21.54
"Dončić naj bi se vrnil za tekmo vseh zvezd" _ Vse po pričakovanjih, vključno zadnje izpuščene tekme...
bibaleze
