Dončić naj bi se vrnil za tekmo vseh zvezd

Lakerse pred premorom za tekmo vseh zvezd čaka še mestni obračun z LA Clippersi, ki bo v noči na soboto.

Luka Dončić ima v letošnji sezoni za Los Angeles Lakers izjemne številke in znova sodi med glavne kandidate za naziv MVP. Kljub temu se v zadnjem obdobju ubada z lažjo poškodbo mečne mišice, zaradi katere je izpustil nekaj tekem, strokovni štab Lakersov pa z njegovo obremenitvijo ravna previdno.

Če bo pravočasno okreval, bo šestindvajsetletni Ljubljančan letos nastopil že na svoji šesti tekmi All-Star. Prvič je bil izbran leta 2020, od takrat pa je postal stalnica med največjimi zvezdniki lige.

Dončić je v tej sezoni s povprečjem 32,8 točke prvi strelec lige. K izjemni statistiki dodaja še 7,8 skoka na tekmo in 8,6 podaje.