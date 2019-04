Dončić najboljši evropski novinec lige NBA vseh časov

Luka Dončić je v debitantski sezoni v povprečju zabeležil 21,2 točk, 7,8 skokov in 6,0 podaj (v povprečju je igral 32,2 minut na tekmo). Za primerjavo: španski košarkar Pau Gasol, ki je bil do letos najboljši novinec iz Evrope, je v sezoni 2001/02, njegovi krstni v ligi NBA, beležil 17,6 točk, 8,9 skokov in 2,7 podaj (v povprečju pa je igral kar 36,7 minut na tekmo).

LUKA

Finska senzacija Lauri Markkanen je v krstni sezoni v dresu Chicaga beležil 15,2 točk, 7,5 skokov in 1,2 podaj na tekmo. Hrvaški košarkar Dino Radja (Boston, 1993/94) se je v krstni sezoni zaustavil pri 15,1 točkah, 7,2 skokih in 1,4 podajah na tekmo.