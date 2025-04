Izjemno napeta končnica na obračunu Lakersov in Rocketsov

Los Angeles Lakers so osem tekem pred koncem gostili drugo moštvo na zahodu Houston Rockets. Pred obračunom so domači na svojem računu imeli štiri zmage manj in tri poraze več od gostov in zavedali so se, da je ta tekma ključna, če želijo še ohraniti možnosti, da Teksašane ujamejo na lestvici. A Houston je v obračun vstopil po 12 zmagah na zadnjih 13 tekmah in jasno je bilo, da jezernike čaka izjemno težka tekma.

V prvem polčasu je izstopala predvsem izjemno agresivna obramba mladeničev iz Teksasa, saj sta moštvi na odmor med polčasoma odšli pri izidu 48:48. Luka Dončić je bil najboljši igralec prvega polčasa, saj je v prvih 24 minutah zabeležil 15 točk, 4 skoke in 6 asistenc. Gostje so tretjo četrtino začeli s serijo 8:0, domači pa so odgovorili preko LeBrona Jamesa in razpoloženih Doriana Finneyja-Smitha ter Gaba Vincenta. V zadnjo četrtino so domači vstopili s prednostjo 82:77.

Napeta igra se je nadaljevala tudi v zadnji četrtini, Lakersi pa kar pet minut niso zabeležili točke, kar je dve minuti in pol pred koncem s polaganjem prekinil Dončić. V zadnjo minuto so Lakersi vstopili s prednostjo 100:97. Sledila je izgubljena žoga Jamesa in prekršek nad Dillonom Brooksom na drugi strani.