Dončić: Najmanj priljubljen sem bil v Barceloni

Ko so ga pri reviji Slam vprašali, katero je bilo najbolj zastrašujoče navijaško vzdušje, s katerim se je moral soočiti, mu je takoj prišla na misel beograjska Crvena zvezda. Čeprav so bila gostovanja Luke Dončića v srbski prestolnici zaradi njegove naklonjenosti do omenjenega kluba kljub vsemu nekoliko drugačna. "Dejal bi Crvena zvezda, ampak ne v mojem primeru. Tam me imajo radi, tako da zame to ni veljalo," je uvodoma povedal Dončić. Ta vez je bila še najbolj na preizkušnji marca leta 2018, ko je takratni branilec Real Madrida utišal Dvorano Aleksandra Nikolića z izjemno trojko po koraku nazaj, s čimer je 0,9 sekunde pred koncem tekme zapečatil usodo rdeče-belih (82:79).

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"To je bilo pred zaključnim turnirjem četverice (Final Four), to je bila odločilna poteza. V tisti dvorani je izjemno težko igrati." Kot navijač Crvene zvezde je Dončić priznal, da je ta met vanj naselil mešane občutke. "Sem tudi privrženec te ekipe, zato sem se na nek način spraševal, ali naj sploh proslavljam to trojko ali ne. Nisem ravno praznoval, je bil pa to lep trenutek," se dogodkov izpred osmih let spominja danes 27-letni slovenski superzvezdnik. Atene so poskrbele za še en trajen spomin. Na prvi tekmi končnice Evrolige leta 2018 je namreč Panathinaikos v razprodani dvorani OAKA z visoko razliko premagal madridski Real. "Igral sem tudi proti Panathinaikosu. To je bilo v četrtfinalu in tekmo smo začeli s katastrofalnim zaostankom 0:20, tako da je bilo tam res izjemno glasno," priznava slovenski reprezentančni kapetan.

Luka Dončić v dresu Real Madrida, s katerim je v elitni Evroligi med drugimi beograjski Crveni zvezdi prizadejal enega bolj bolečih porazov. FOTO: AP