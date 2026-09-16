Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dončić: Najmanj priljubljen sem bil v Barceloni

Ljubljana, 16. 09. 2026 17.44 pred 46 minutami 2 min branja 4

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Preden je postal superzvezdnik lige NBA, je Luka Dončić tri polne sezone v dresu Real Madrida na lastni koži izkusil intenzivnost in za nekatera okolja (izjemno) pomembnost evroligaške košarke. Gostovanja v Beogradu, Atenah in Barceloni so poskrbela za nekatera najglasnejša in najbolj sovražna okolja v njegovi evropski klubski karieri.

Ko so ga pri reviji Slam vprašali, katero je bilo najbolj zastrašujoče navijaško vzdušje, s katerim se je moral soočiti, mu je takoj prišla na misel beograjska Crvena zvezda. Čeprav so bila gostovanja Luke Dončića v srbski prestolnici zaradi njegove naklonjenosti do omenjenega kluba kljub vsemu nekoliko drugačna.

"Dejal bi Crvena zvezda, ampak ne v mojem primeru. Tam me imajo radi, tako da zame to ni veljalo," je uvodoma povedal Dončić. Ta vez je bila še najbolj na preizkušnji marca leta 2018, ko je takratni branilec Real Madrida utišal Dvorano Aleksandra Nikolića z izjemno trojko po koraku nazaj, s čimer je 0,9 sekunde pred koncem tekme zapečatil usodo rdeče-belih (82:79).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je bilo pred zaključnim turnirjem četverice (Final Four), to je bila odločilna poteza. V tisti dvorani je izjemno težko igrati." Kot navijač Crvene zvezde je Dončić priznal, da je ta met vanj naselil mešane občutke. "Sem tudi privrženec te ekipe, zato sem se na nek način spraševal, ali naj sploh proslavljam to trojko ali ne. Nisem ravno praznoval, je bil pa to lep trenutek," se dogodkov izpred osmih let spominja danes 27-letni slovenski superzvezdnik.

Atene so poskrbele za še en trajen spomin. Na prvi tekmi končnice Evrolige leta 2018 je namreč Panathinaikos v razprodani dvorani OAKA z visoko razliko premagal madridski Real. "Igral sem tudi proti Panathinaikosu. To je bilo v četrtfinalu in tekmo smo začeli s katastrofalnim zaostankom 0:20, tako da je bilo tam res izjemno glasno," priznava slovenski reprezentančni kapetan.

Luka Dončić v dresu Real Madrida, s katerim je v elitni Evroligi med drugimi beograjski Crveni zvezdi prizadejal enega bolj bolečih porazov.
Luka Dončić v dresu Real Madrida, s katerim je v elitni Evroligi med drugimi beograjski Crveni zvezdi prizadejal enega bolj bolečih porazov.
FOTO: AP

Ko so ga vprašali, kje ga nasprotni navijači najbolj niso marali, se je Dončić najprej nasmejal: "Verjetno marsikje," nato pa je imenoval najbolj očitno destinacijo za košarkarja Reala: "Barcelona, zagotovo. Največji rival, kar je povsem logično," je zaključil Dončić.

košarka luka dončić evroliga vroči tereni beograd crvena zvezda

Kokoškov o Kiddu brez dlake na jeziku: Delal sem za najslabšega človeka v ligi NBA

24ur.com Ko se zberejo Dončić, Jokić, Dragić, Vučević, Marjanović in Čančar
24ur.com Nekdanji Dončićev soigralec: 'Govoriti le o njem je nespoštljivo do drugih'
24ur.com Luka Dončić iz prve vrste videl zgodovinski uspeh Ilirije
Moskisvet.com Ponočevanje in narodnjaki, tako si Dončić polni baterije
24ur.com Dončić: Ne zanimajo me rekordi, želim si le zmagovati
24ur.com Dončić med najboljšimi košarkarji v zgodovini Evrolige
24ur.com Prihajajo ogledniki lige NBA, Dončić opozarja na alarmantno stanje
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dusan Bucer
16. 09. 2026 19.09
Ameriški showmajker
Odgovori
0 0
Od sence do demence
16. 09. 2026 18.40
Kdo je to?
Odgovori
0 0
GretamUhan
16. 09. 2026 18.53
Šef sindikata parketarjev in parketolakerjev..
Odgovori
0 0
Dusan Bucer
16. 09. 2026 19.11
Mogoče. Najbolj plačani sindikalist ima brado.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Maluma drugič postal očka: njegov sinček nosi čudovito ime
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Porod je lahko šok tudi za očeta: to morate vedeti, preden stopite v porodno sobo
Porod je lahko šok tudi za očeta: to morate vedeti, preden stopite v porodno sobo
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
zadovoljna
Portal
Nosečo jo je varal, njeno sporočilo pa bi morala slišati vsaka ženska
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Zato ne morete shujšati
Zato ne morete shujšati
Poljubila bivšega moža srbske pevke
Poljubila bivšega moža srbske pevke
vizita
Portal
Ta vsakodnevni opravek je lahko presenetljivo dobra vadba za ljudi, ki večino dneva sedijo
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
cekin
Portal
Zlato je v zadnjih letih raslo. Bi moralo imeti mesto tudi med vašimi prihranki?
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
moskisvet
Portal
Veste, na čem sedi ta fant?
Hollywoodska lepotica znova samska: po devetih letih je konec zakona
Hollywoodska lepotica znova samska: po devetih letih je konec zakona
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
Lepa sociopatka razkrila svojo temno plat: 'Pretvarjam se, da mi je mar'
Lepa sociopatka razkrila svojo temno plat: 'Pretvarjam se, da mi je mar'
dominvrt
Portal
Obama razkril, da so se poslovili od dolgoletne družinske članice
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Te stvari v domu lahko preživijo generacije, druge je treba menjati presenetljivo hitro
Te stvari v domu lahko preživijo generacije, druge je treba menjati presenetljivo hitro
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
okusno
Portal
Sočno jabolčno pecivo, ki ga boste pekli znova in znova
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tomb Raider
Tomb Raider
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956