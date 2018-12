Dončić najprej prestrašil, nato pa razveselil dečka v prvi vrsti

'Dres neposredno z Dončićevega hrbta' "Dobil je nekaj priboljškov, ki so pomagali ponovno narisati nasmeh na njegov obraz," je na Twitterju zapisala novinarka NBC Kerith Burke , obe ekipi pa sta bili deležni pohval, ker sta se pred nadaljevanjem tekme prepričali, da ni prišlo do kakšne poškodbe.

"Novinec Dallas Mavericksov Luka Dončić je nerodno padel v avt, potem ko je njegov met med tekmo poskušal ustaviti Draymond Green. Dončić se je opotekal vse do trčenja z mladim Ericom, ki jo je najhuje skupil s strani 200-centimetrskega in 99-kilogramskega Slovenca," so dodali pri NBC.

"Toda to ni bil običajen dres. Prišel je neposredno z Dončićevega hrbta," so na Twitterju zapisali Mavericksi, pri NBCpa so pristavili: "Kar smej se, Eric. Za teboj je kar naporna noč. Ah, pa še Warriorsi so zmagali."