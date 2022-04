Dončić najverjetneje ne bo nared za prvo tekmo končnice

Kot kaže se bodo Mavericksi morali proti Jazzu pomeriti brez prvega zvezdnika, saj po poročanju priznanega ameriškega novinarja Shamsa Charanije , Dončić do prve tekme končnice, ki je na sporedu že to soboto, še ne bo nared.

Novico so že povzeli priznani ameriški mediji, ki se že sprašujejo, kako bo Dallas v končnici igral brez najpomembnejšega člena ekipe. Po podatkih portala statmuse so Mavericksi v aktualni sezoni brez Dončića odigrali 17 tekem od katerih so jih osem zmagali in devet izgubili.

Teksašani, ki so svoj edini nalov v elitni ligi NBA osvojili leta 2011, ko jih je do naslova popeljal Dirk Nowitzki, se od prihoda Dončiča na vse pretege trudijo priti dlje od prvega kroga v končnici. V prvi Dončićevi sezoni so Mavericksi po medlem rednem delu v katerem so zabeležili 33 zmag in 49 poraztov ostali brez končnice, nato pa so se dvakrat zapored uvrstili v končnico, a že v prvem krogu izpadli (obakrat) proti Los Angeles Clippersom.