Dončić: Naslednji tekmi s Sacramentom bosta izjemno pomembni

"Zmagi proti Utahu sta potrdili, da se raven naše pripravljenosti v zadnjem obdobju vzpenja. Vesel sem vsake zmage v gosteh, toda zdaj prihajajo še težje preizkušnje. Naslednji zaporedni tekmi proti Sacramentu bosta zagotovo ponudili odgovor, do kod lahko sežemo v rednem delu tekmovanja. Želje oziroma cilji so jasni, vse ostalo pa bo odvisno od nas igralcev, ki držimo niti igre v svojih rokah," je po 42. zmagi v sezoni dejal prvi strelec Dallasa Luka Dončić , ki je 29 točkam dodal še 12 skokov in 13 podaj.

S pomembno zmago je Dallas (42-29) še naprej v ogorčenem boju za neposredno uvrstitev v končnico. Trenutno je sedmi z enakim izkupičkom kot šesti Sacramento Kings (42-29). Tik pred njima sta zasedbi Los Angeles Clippers (44-27) in New Orleans Pelicans (44-27), za omenjeno četverico pa so – kot že omenjeno – osmi Phoenix Sunsi (42-30) in deveti Los Angeles Lakersi (39-32).

"Vedno je težko igrati proti Sacramentu in njihovim navijačem. Imajo veliko odličnih igralcev in ti tekmi bosta zelo zahtevni. Moramo držati skupaj vseh 48 minut in igrati fizično," je bil poln hvale na račun naslednjih tekmecev teksaške franšize slovenski reprezentančni kapetan.