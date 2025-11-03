Svetli način
Košarka

Dončić navdušen nad novim soigralcem: Vesel sem, da sva v isti ekipi

03. 11. 2025

L.M.
7

Ekipa Los Angeles Lakers je v domači Crypto.com areni prišla do svoje tretje zaporedne zmage. Spet je bil v glavni vlogi Luka Dončić, ki je z 29 točkami, 11 skoki in desetimi podajami prispeval svoj 83. trojni dvojček v karieri. Pri Jezernikih sta se izkazala tudi Austin Reaves s 26 točkami in Jake Laravia s petindvajsetimi. V obrambi je veliko prispeval Marcus Smart, ki se je Lakersom pridružil letos poleti.

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: AP

Los Angeles Lakers so proti Miami Heatu prišli do svoje tretje zaporedne zmage v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Goste so nadigrali z rezultatom 130:120. Luka Dončić je spet blestel in k zmagi svoje ekipe prispeval trojni dvojček. Slovenski as je sicer prekinil svoj niz zaporednih tekem, na katerih je dosegel vsaj 40 točk, vendar je bil kljub temu znova najboljši igralec tekme.

Marcus Smart
Marcus Smart FOTO: AP

Pri Jezernikih je znova manjkal Lebron James, ki ga še vedno muči išias. Proti Miamiju pa je manjkal tudi Deandre Ayton, ki je občutil bolečino v hrbtenici. Domačini so odlično odprli tekmo in si priigrali vodstvo z 8:0. Gostom nikoli niso pustili, da bi prevzeli vodstvo, srečanje so dokaj dobro nadzirali in zmagali z razliko desetih točk. Svoj del k temu je prispeval tudi Marcus Smart. Poletna okrepitev, ki se je Lakersom pridružila iz Bostona, je na tekmi vpisala svojo tisočo ukradeno žogo v karieri.

Nad Smartom je navdušen tudi Dončić, ki Američana dobro pozna še iz njunih spopadov, ko je on igral za Boston, Slovenec pa za Dallas: "Na ekipo ima neverjeten vpliv. Veliko sem igral proti njemu, vedno me je on kril, tako da vem, kako se počutijo igralci nasprotnega moštva. Vesel sem, da sva zdaj v isti ekipi. Neumoren je, vsako tekmo da od sebe absolutni maksimum."

Austin Reaves
Austin Reaves FOTO: AP

 

Strelsko je bil znova razpoložen tudi Austin Reaves, ki je dosegel šestindvajset točk. Tokrat pa se mu je pridružil tudi novopečeni zvezdnik letošnje sezone, Jake Laravia, ki je vpisal točko manj. Lakerse že v torek zjutraj čaka gostovanje pri Trail Blazersih iz Portlanda.

