Dončić znova navduševal: podaja za hrbtom, trojka s pomočjo table

Dallas je prvič v zadnjih 15 letih sezono odprl z dvema zaporednima zmagama. "To nam veliko pomeni," je pogovor z novinarji pričel Luka Dončić . "Vsi smo srečni po tej zmagi. A to je le začetek. Moramo tako nadaljevati in obenem priti v končnico," je dodal Dončić. Ta je vpisal še deveti trojni dvojček, s čimer se je še usidral na vrhu lestvice igralcev z največ trojnimi dvojčki, ko ti še niso dopolnili 21 let. Sledita legendi košarke – Magic Johnson (7) in LeBron James (5). "To je nekaj posebnega, toda iskreno nisem niti vedel, da mi je to uspelo. Najpomembneje je, da smo zmagali. To je bila težka tekma, gledalci so bili vpeti v obračun, tako da sem srečen za to zmago," je povedal Luka Dončić .

Poleg tega je Dončiću uspel še en rekord – na uvodnih dveh tekmah sezone je vpisal 59 točk (34+25), kar je izenačitev dosežka Isiaha Thomasa (po podatkih ESPN-a), ko je govora o košarkarjih, ki še niso dopolnili 21 let. "Zadeval je težke mete. Res je divji, na koncu tekme je bil ključen," je po drugi zmagi sezone razlagal Dončićev soigralec Kristaps Porzingis, ki se je tokrat zaustavil pri 24 točk, 4 skoke in kar 5 blokad. "To je on. Rad ima te trenutke in tudi jaz jih imam. In poskusili bomo biti še naprej nevarni v zaključkih tekme," je bil jasen Latvijec.

V zaključku tekme je Dončić vzel žogo v svoje roke in pri izidu 115:113 najprej 'zlomil' skorajda celotno obrambo Pelikanov, nato pa v naslednjem napadu s pomočjo table zadel še ključno in odločilno trojko na tekmi za zmago nad New Orleansom ...