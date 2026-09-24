Dončić navdušil navijače Lakersov: Ne bom miroval, dokler ne osvojimo prstana

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Slovenski zvezdnik Luka Dončić je opisal svojo pot od zunanjega košarkarskega igrišča v Sloveniji prek madridskega Reala, lige NBA in olimpijskih iger vse do Los Angelesa. Ob tem je priznal, da se mu prihod v dres Lakersov še vedno zdi nekoliko nerealen.

"Nisem prepričan, da sem si sploh kdaj predstavljal, da bom tukaj in nosil vijolično-zlati dres. To je čudovito presenečenje in občutek je neverjeten. Zdaj pa si obupno želim to, kar si želijo vsi navijači Lakersov. Osvojiti vse." Nato je sledilo še bolj neposredno sporočilo, namenjeno navijačem. "Ne bom miroval, dokler ne osvojimo novih naslovov prvaka."

Zgodovina Lakersov ga navdihuje

Dončić je v zapisu razkril tudi enega svojih prvih trenutkov po prihodu v organizacijo. Lastnica kluba Jeanie Buss ga je povabila v svojo pisarno, kjer mu je pokazala osvojene lovorike in mu povedala, da ima zdaj priložnost napisati svoje poglavje v bogati zgodovini Lakersov. Slovenec je priznal, da zgodovino kluba občuti na vsakem koraku.

Luka Dončić FOTO: Damjan Žibert

"Ko hodim po hodnikih vadbenega centra, čutim zgodovino okoli sebe. Naš center je kot košarkarski muzej, enako velja za našo dvorano."

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Poseben vtis so nanj naredili tudi šampionski prapori, upokojeni dresi in kipi legend, ki so zaznamovali eno najuspešnejših franšiz v zgodovini lige NBA. "Takrat razumeš odgovornost, ki jo prinaša nadaljevanje tradicije, ki so jo ustvarile vse legende tega kluba."

Los Angeles je dežela Lakersov

Dončić je poudaril, da ga bogata zgodovina kluba ne obremenjuje, temveč dodatno motivira. "To je velik izziv, vendar me izjemno navdihuje. Želim igrati, zmagovati in izpolniti vse, kar zahtevajo visoki standardi Lakersov." Dotaknil se je tudi življenja v Los Angelesu in ugotovil, da je mesto povsem prežeto z identiteto slavnega kluba.

"Že zdaj razumem, da je Los Angeles dežela Lakersov. Dresi, kape, tetovaže, zastave in poslikave so povsod. Južna Kalifornija obožuje svoje Lakerse."

Jasno sporočilo navijačem

Ob koncu eseja se je Dončić neposredno obrnil k navijačem. Čeprav običajno raje govori na parketu, je želel jasno povedati, s kakšno miselnostjo vstopa v novo obdobje kariere. "Običajno pustim, da moje igre povedo največ, vendar želim navijačem Lakersov sporočiti, da sem pripravljen, navdušen in željan uspehov. Resnično pripravljen. To je mesto, ki je vajeno zmagovati in zmagovati na veliko. V veliko čast mi je, da lahko zdaj napišem svoja šampionska poglavja."

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Dončić je tako jasno pokazal, da prestopa v Los Angeles ne vidi zgolj kot menjavo kluba, temveč kot priložnost, da postane del ene največjih košarkarskih zgodb vseh časov. In če gre verjeti njegovim besedam, ga zanima le en cilj: naslov prvaka.