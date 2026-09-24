Dončić navdušil navijače Lakersov: Ne bom miroval, dokler ne osvojimo prstana

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je opisal svojo pot od zunanjega košarkarskega igrišča v Sloveniji prek madridskega Reala, lige NBA in olimpijskih iger vse do Los Angelesa. Ob tem je priznal, da se mu prihod v dres Lakersov še vedno zdi nekoliko nerealen.
"Nisem prepričan, da sem si sploh kdaj predstavljal, da bom tukaj in nosil vijolično-zlati dres. To je čudovito presenečenje in občutek je neverjeten. Zdaj pa si obupno želim to, kar si želijo vsi navijači Lakersov. Osvojiti vse." Nato je sledilo še bolj neposredno sporočilo, namenjeno navijačem. "Ne bom miroval, dokler ne osvojimo novih naslovov prvaka."
Zgodovina Lakersov ga navdihuje
Dončić je v zapisu razkril tudi enega svojih prvih trenutkov po prihodu v organizacijo. Lastnica kluba Jeanie Buss ga je povabila v svojo pisarno, kjer mu je pokazala osvojene lovorike in mu povedala, da ima zdaj priložnost napisati svoje poglavje v bogati zgodovini Lakersov. Slovenec je priznal, da zgodovino kluba občuti na vsakem koraku.
"Ko hodim po hodnikih vadbenega centra, čutim zgodovino okoli sebe. Naš center je kot košarkarski muzej, enako velja za našo dvorano."
Poseben vtis so nanj naredili tudi šampionski prapori, upokojeni dresi in kipi legend, ki so zaznamovali eno najuspešnejših franšiz v zgodovini lige NBA. "Takrat razumeš odgovornost, ki jo prinaša nadaljevanje tradicije, ki so jo ustvarile vse legende tega kluba."
Los Angeles je dežela Lakersov
Dončić je poudaril, da ga bogata zgodovina kluba ne obremenjuje, temveč dodatno motivira. "To je velik izziv, vendar me izjemno navdihuje. Želim igrati, zmagovati in izpolniti vse, kar zahtevajo visoki standardi Lakersov." Dotaknil se je tudi življenja v Los Angelesu in ugotovil, da je mesto povsem prežeto z identiteto slavnega kluba.
"Že zdaj razumem, da je Los Angeles dežela Lakersov. Dresi, kape, tetovaže, zastave in poslikave so povsod. Južna Kalifornija obožuje svoje Lakerse."
Jasno sporočilo navijačem
Ob koncu eseja se je Dončić neposredno obrnil k navijačem. Čeprav običajno raje govori na parketu, je želel jasno povedati, s kakšno miselnostjo vstopa v novo obdobje kariere. "Običajno pustim, da moje igre povedo največ, vendar želim navijačem Lakersov sporočiti, da sem pripravljen, navdušen in željan uspehov. Resnično pripravljen. To je mesto, ki je vajeno zmagovati in zmagovati na veliko. V veliko čast mi je, da lahko zdaj napišem svoja šampionska poglavja."
Dončić je tako jasno pokazal, da prestopa v Los Angeles ne vidi zgolj kot menjavo kluba, temveč kot priložnost, da postane del ene največjih košarkarskih zgodb vseh časov. In če gre verjeti njegovim besedam, ga zanima le en cilj: naslov prvaka.
V ligi NBA izraz 'prstan' simbolizira naslov prvaka. Vsak član zmagovalne ekipe, vključno z igralci, trenerji in osebjem, prejme uradni šampionski prstan, ki je izdelan iz dragocenih kovin in pogosto okrašen z diamanti. Ta tradicija sega v začetke lige in predstavlja najvišje individualno in kolektivno priznanje v profesionalni košarki, saj nositi prstan pomeni biti del ekipe, ki je v tisti sezoni premagala vse nasprotnike.
Jeanie Buss je večinska lastnica in predsednica košarkarske franšize Los Angeles Lakers. Je hči legendarnega Jerryja Bussa, ki je klub kupil leta 1979 in ga spremenil v eno najbolj prepoznavnih športnih blagovnih znamk na svetu. Jeanie Buss je ena redkih žensk na tako visokem položaju v profesionalnem športu v ZDA, njena vloga pa vključuje odločanje o strateškem usmerjanju kluba, upravljanje poslovnih operacij in ohranjanje zapuščine, ki jo je zgradil njen oče.
Los Angeles Lakersi veljajo za eno najuspešnejših in najbolj ikoničnih franšiz v zgodovini lige NBA. Klub je znan po svoji bogati zgodovini, saj so skozi desetletja osvojili številne naslove prvaka in v svojih vrstah gostili nekatere izmed največjih košarkarjev vseh časov, kot so Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant in Shaquille O'Neal. Njihova identiteta, prepoznavna po vijolično-zlatih dresih in domači dvorani, kjer so se pisali številni zgodovinski trenutki, predstavlja sinonim za vrhunsko košarko in zmagovalno miselnost.
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