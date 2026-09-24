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Košarka

Dončić navdušil navijače Lakersov: Ne bom miroval, dokler ne osvojimo prstana

Ljubljana, 24. 09. 2026 08.32 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
M.J.
Luka Dončić

Luka Dončić je svoje občutke ob vrnitvi v Los Angeles k Lakersom, kjer se pospešeno pripravlja na bližajočo se sezono lige NBA, strnil misli v osebnem eseju z naslovom To Win It All: On Basketball and Belonging, v katerem je navijačem legendarnega kluba poslal zelo jasno sporočilo o svojih ambicijah. "Še nikoli nismo videli tako motiviranega in delovnega Dončića v pripravljalnem obdobju," pa so s smelo izjavo postregli tisti, ki 28-letnega Ljubljančana redno spremljajo ...

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Slovenski zvezdnik Luka Dončić je opisal svojo pot od zunanjega košarkarskega igrišča v Sloveniji prek madridskega Reala, lige NBA in olimpijskih iger vse do Los Angelesa. Ob tem je priznal, da se mu prihod v dres Lakersov še vedno zdi nekoliko nerealen.

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"Nisem prepričan, da sem si sploh kdaj predstavljal, da bom tukaj in nosil vijolično-zlati dres. To je čudovito presenečenje in občutek je neverjeten. Zdaj pa si obupno želim to, kar si želijo vsi navijači Lakersov. Osvojiti vse." Nato je sledilo še bolj neposredno sporočilo, namenjeno navijačem. "Ne bom miroval, dokler ne osvojimo novih naslovov prvaka."

Zgodovina Lakersov ga navdihuje

Dončić je v zapisu razkril tudi enega svojih prvih trenutkov po prihodu v organizacijo. Lastnica kluba Jeanie Buss ga je povabila v svojo pisarno, kjer mu je pokazala osvojene lovorike in mu povedala, da ima zdaj priložnost napisati svoje poglavje v bogati zgodovini Lakersov. Slovenec je priznal, da zgodovino kluba občuti na vsakem koraku.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: Damjan Žibert

"Ko hodim po hodnikih vadbenega centra, čutim zgodovino okoli sebe. Naš center je kot košarkarski muzej, enako velja za našo dvorano." 

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Poseben vtis so nanj naredili tudi šampionski prapori, upokojeni dresi in kipi legend, ki so zaznamovali eno najuspešnejših franšiz v zgodovini lige NBA. "Takrat razumeš odgovornost, ki jo prinaša nadaljevanje tradicije, ki so jo ustvarile vse legende tega kluba."

Los Angeles je dežela Lakersov

Dončić je poudaril, da ga bogata zgodovina kluba ne obremenjuje, temveč dodatno motivira. "To je velik izziv, vendar me izjemno navdihuje. Želim igrati, zmagovati in izpolniti vse, kar zahtevajo visoki standardi Lakersov." Dotaknil se je tudi življenja v Los Angelesu in ugotovil, da je mesto povsem prežeto z identiteto slavnega kluba.

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"Že zdaj razumem, da je Los Angeles dežela Lakersov. Dresi, kape, tetovaže, zastave in poslikave so povsod. Južna Kalifornija obožuje svoje Lakerse."

Jasno sporočilo navijačem

Ob koncu eseja se je Dončić neposredno obrnil k navijačem. Čeprav običajno raje govori na parketu, je želel jasno povedati, s kakšno miselnostjo vstopa v novo obdobje kariere. "Običajno pustim, da moje igre povedo največ, vendar želim navijačem Lakersov sporočiti, da sem pripravljen, navdušen in željan uspehov. Resnično pripravljen. To je mesto, ki je vajeno zmagovati in zmagovati na veliko. V veliko čast mi je, da lahko zdaj napišem svoja šampionska poglavja."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dončić je tako jasno pokazal, da prestopa v Los Angeles ne vidi zgolj kot menjavo kluba, temveč kot priložnost, da postane del ene največjih košarkarskih zgodb vseh časov. In če gre verjeti njegovim besedam, ga zanima le en cilj: naslov prvaka.

Razlagalnik

V ligi NBA izraz 'prstan' simbolizira naslov prvaka. Vsak član zmagovalne ekipe, vključno z igralci, trenerji in osebjem, prejme uradni šampionski prstan, ki je izdelan iz dragocenih kovin in pogosto okrašen z diamanti. Ta tradicija sega v začetke lige in predstavlja najvišje individualno in kolektivno priznanje v profesionalni košarki, saj nositi prstan pomeni biti del ekipe, ki je v tisti sezoni premagala vse nasprotnike.

Jeanie Buss je večinska lastnica in predsednica košarkarske franšize Los Angeles Lakers. Je hči legendarnega Jerryja Bussa, ki je klub kupil leta 1979 in ga spremenil v eno najbolj prepoznavnih športnih blagovnih znamk na svetu. Jeanie Buss je ena redkih žensk na tako visokem položaju v profesionalnem športu v ZDA, njena vloga pa vključuje odločanje o strateškem usmerjanju kluba, upravljanje poslovnih operacij in ohranjanje zapuščine, ki jo je zgradil njen oče.

Los Angeles Lakersi veljajo za eno najuspešnejših in najbolj ikoničnih franšiz v zgodovini lige NBA. Klub je znan po svoji bogati zgodovini, saj so skozi desetletja osvojili številne naslove prvaka in v svojih vrstah gostili nekatere izmed največjih košarkarjev vseh časov, kot so Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant in Shaquille O'Neal. Njihova identiteta, prepoznavna po vijolično-zlatih dresih in domači dvorani, kjer so se pisali številni zgodovinski trenutki, predstavlja sinonim za vrhunsko košarko in zmagovalno miselnost.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI14

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JAZsemTI
24. 09. 2026 10.10
Najprej bo treba uigrati ekipo.
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0 0
big_foot
24. 09. 2026 09.42
Ajde, če je na obrambi tudi kaj delal, pa da so mu dodali kak visok center in tudi ostale dobre soigralce pol mogoče bo. V napadu je OK, sam po trojkah ne sme preveč tolčt ker te mu gredo bolj tako - tako.
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+2
2 0
24. 09. 2026 09.40
King Luka ! Koliko ste pa vi ostali potalali daril pediatrični kliniki pa pustil napitnin natakarjem na že astronomske cene gostinskih storitev, ki so jih plačevali med obiskom Lj ?
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+3
3 0
Ana desetnica
24. 09. 2026 10.12
Bravo!!!! Res je! Hvala Luki za vsa darila, ki jih je podaril našim otrokom. Vsako novo leto dobijo otroci v pediatrični bolnišnici njegova darila. Luka je car!
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0 0
majsterinegasrat
24. 09. 2026 09.37
No bomo videl ta prstan.
Odgovori
0 0
dark Cat
24. 09. 2026 09.35
Evo......pa se je zacelo.......malo ste razocarali, da nismo v zivo spremljal odhoda
Odgovori
-1
1 2
Amor Fati
24. 09. 2026 09.29
Valda je moral rečt tako kot je rekel, kajti če bi rekel nasprotno, bi ga navijači in mediji raztrgali. Morte se zavedat, da je na njegovi strani prevelika konkurenca, in da naš Lukec še dolgo ne boooo videeel prstana. Mogoče pa bo, če bo spet trejdan. Kar ni izključeno.
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-2
0 2
Deep1
24. 09. 2026 09.28
Bo ko Rolando pri 41 letih še ni osvojil svetovnega prvenstava! 😆😅😆 Če bo dovolj čevapov za vse, potem bi pa znal biti naslov. 🍻
Odgovori
-2
1 3
Matt0
24. 09. 2026 10.20
Ko bo mel 12ga igralca v igri ko nekateri se mogoče osvoji 😉
Odgovori
0 0
motorist_mb
24. 09. 2026 09.26
Težka bo mu pa želim da ga res.
Odgovori
+3
3 0
Trembalajek
24. 09. 2026 09.22
Tudi lastnik LAL ne bo miroval, če do izteka Lukove pogodbe ne osvojijo naslova. Njega pač ne zanima Lukova osebna statistika, če ne bo naslova.
Odgovori
-1
0 1
apage
24. 09. 2026 09.16
Komi čakam sezono!!! Še mal!!! :D
Odgovori
+3
3 0
wsharky
24. 09. 2026 09.10
pa smo spet tam
Odgovori
+1
2 1
nebel
24. 09. 2026 09.05
Lepo bo, če bo navdušenje in motivacijo ohranil preko cele sezone, vse do konca. Problem so lahko nihanja, ko ne gre vse po planu.
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+3
3 0
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