Dončić navdušil novega soigralca: V izjemni fizični formi je, res je izklesan

"Vse skupaj me spominja na igrico, kot bi nekdo vse skupaj nastavil. To je priložnost, ki je ne jemljem za samoumevno. Luka je igralec, kakršnega vidimo enkrat na generacijo, in vesel sem, da sem njegov soigralec. Slišal sem, v kakšni fizični formi je – res je izklesan – in vesel sem, da sem končno na njegovi strani," je sedem let po tem, ko sta se pred naborom leta 2018 srečala v dvigalu in govorila o skupni ljubezni do videoiger, dejal novi center Lakersov Deandre Ayton.

Ayton je bil leta 2018 prvi izbor na naboru. Phoenix Suns so ga izbrali zaradi njegovih izjemnih fizičnih sposobnosti in mnogi so mu napovedovali svetlo prihodnost. Čeprav se je s to franšizo leta 2022 uvrstil v veliki finale lige NBA, pa Bahamec nikoli ni upravičil visokih pričakovanj. Kmalu po porazu v finalu proti Milwaukeeju je s Phoenixom podpisal štiriletno maksimalno pogodbo v skupni vrednosti 113 milijonov evrov. Na koncu jo je predčasno prekinilo vodstvo Portlanda, kamor so ga Sunsi poslali leta 2023.